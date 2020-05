Ciclismo dopo il lockdown, gli Allievi e i partner de Il Pirata Professional

Futuro

Voglia di pedalare frenata dallo stop allo sport. Se non si può correre, si può però programmare per quando si potrà ripartire. E quindi c’è chi organizza presentazioni in massima sicurezza, per non farsi trovare impreparato nella fase 3 delle due ruote. Le distanze sociali e le norme di sicurezza non hanno minimamente scalfito l’entusiasmo delì Il Pirata Professional. La società di cui è presidente onorario l’ex campione italiano di ciclismo su strada Filippo Simeoni, opportunamente davanti a pochi intimi ha presentato la categoria Allievi, main sponsor e maglia (nella foto indossata nell’occasione dalla miss Roberta Buzzonetti).

Presidenti

All’incontro che si è svolto nell’azienda Orelli Tank Container a Borgo San Michele nel comune di Latina, ha preso parte anche Mauro Tanfi, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Rimanendo in tema di presidente, Andrea Campagnaro numero uno de Il Pirata Professional, ha speso parole di elogio per il team e le attività commerciali sostenitrici: “Non abbiamo date sulla partenza delle gare, malgrado ciò ci teniamo allenati, perchè la federazione ce lo permette e i ragazzi hanno voglia di riprendere a correre. Vorrei ringraziare gli sponsor, ancora una volta hanno sposato il progetto, affiancandoci nel vivere il piacere e la passione che riesce a darti questa disciplina”.

Rosa Allievi

Umberto Salvatore Morea

David Rosioru

Claudio Casalini

Francesco Argentino

Gianmarco Vicini

Valerio Pavia

Daniele Chinappi

Organigramma

Presidente: Andrea Campagnanaro

Presidente onorario: Filippo Simeoni

Direttore Sportivo: Massimiliano Primi

Dirigente accompagnatore

Gianluca Vicini

Team Orelli Tank Container: Salvatore Orelli, Giancarlo Orelli