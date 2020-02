Coronavirus, sospesi i campionati di basket: rinviata Givova Scafati-Benacquista Latina

Si ferma anche il basket per il coronavirus. I campionati di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile sono stati infatti sospesi. Questa la decisione assunta dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Per questo motivo la gara che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket doveva giocare in trasferta domenica 1 marzo alle 18 al PalaMangano con la Givova Scafati, valevole per l’ultima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West, è stata rinviata a data da destinarsi

Di seguito il comunicato della FIP

“La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti“.