Coronavirus, la Top Volley Cisterna sospende gli allenamenti della prima squadra

La Top Volley Cisterna, dopo quelli delle giovanili, sospende anche gli allenamenti della prima squadra che partecipa al campionato di Superlega. Il provvedimento voluto dalla società pontina valido da questa mattina.

Sono questi gli effetti dell’emergenza Coronavirus anche sullo sport locale. Mentre nelle precedenti settimane erano state annullate le attività del settore giovanile, ora anche Jean Patry e compagni resteranno a casa: troppo più importante il rispetto per la salute rispetto alle dinamiche dello sport, seppur di altissimo livello come quello del massimo campionato italiano.

“Abbiamo scelto di sospendere completamente l’attività perché è giusto rispettare la salute dei nostri giocatori, in questo momento così delicato non è il caso di pensare agli obiettivi sportivi ma vogliamo che i nostri atleti siano più tranquilli a casa, lo stesso discorso vale per lo staff e per tutte le persone che collaborano con noi - spiega Candido Grande, il direttore sportivo della Top Volley - a questo punto penso sia giusto imporre uno stop da parte nostra: il fermo totale dell’attività sarà valido fino a quando sarà necessario, sempre nel rispetto delle regole e nell’attesa di avere ulteriori indicazioni da parte della Lega Pallavolo Serie A”.