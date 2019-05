La Festa dello Sport super anche il maltempo: l’esibizione di circa 50 società

Ha superato anche l’ostacolo della pioggia la Festa dello Sport che nel fine settimana scorso si è svolto a Borgo Grappa. La manifestazione i punta del Comitato Provinciale Opes Latina viene realizzata tradizionalmente nel mese di maggio in collaborazione con la Polisportiva Borgo Grappa.

Nonostante il tempo non propriamente benevolo, le attività si sono svolte con grande entusiasmo sia nella giornata di sabato 25 che in quella di domenica 26. A calcare il palco delle esibizioni, così come i campi da gioco, le palestre, la piscina e tutte le altre aree dedicate, sono state circa cinquanta società che hanno scelto la Festa indetta da Opes per dare voce all’universalità dello sport.

“Per noi è una grandissima soddisfazione mettere in piedi ogni anno una festa che celebri lo sport - commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina - Con grande impegno e sacrificio - prosegue - riusciamo a migliorare di anno in anno, credendo nelle potenzialità che la città di Latina offre. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino per realizzare tutto ciò, in primis lo staff di Opes Latina, gli amici di Borgo Grappa e la Polisportiva Borgo Grappa e naturalmente le società partecipanti”.

Ad esprimere consensi anche il vice presidente nazionale di Opes Davide Fioriello, una presenza costante e di riferimento per Opes Latina, che riesce a raccordare non solo le esigenze, ma anche l’armonia tra le numerose società sportive del capoluogo: “Il compito di un ente considerevole come Opes non si ferma ad un aspetto numerico. Noi cerchiamo infatti di essere l’esempio di chi non si stanca lavorando, ma investiamo energie per creare il di più che fa la differenza. Questa manifestazione è uno di quegli eventi che serve a Latina per essere nutrita dei valori dello sport e creare tutto ciò è per noi è sempre una vittoria. Ringrazio - conclude - queste bellissime associazioni che dimostrano la fiducia verso il nostro ente e chi ogni anno si allea al nostro operato a supporto delle attività e mi riferisco ai partner Autoitalia Gruppo Eco Liri, Autoeuropa, Basta Poco Pizzeria, Bianchi Assicurazioni, Istituti Scolastici Steve Jobs, il partner tecnico Erreà Sport”.