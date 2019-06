Beach Volley Tour Lazio 2019, spettacolo in spiaggia per la seconda tappa a Formia

Si è chiusa anche una seconda spettacolare tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019 ospitata questo fine settimana dallo “Spiaggione” di Gianola a Formia. Vincono Milena Stacchiotti-Lodovica Langellotti nel femminile e Luigi Fierro-Antonio Di Santi nel maschile.

La coppia Stacchiotti-Langellotti ha superato 2-1 Francesca Furlanetto e Mara Mancini al termine di una finale sempre in equilibrio. Le vincitrici, in difficoltà soltanto nel secondo set, hanno chiuso in crescendo una due giorni giocata da protagoniste assolute. Tra i ragazzi, più netta l’affermazione della coppia campana, contro due avversari come Skoreiko e Da Silva che non hanno mai mollato nell’arco dei due set disputati. Impeccabile il cammino di entrambe le coppie della finalissima maschile che hanno saputo abbinare tecnica e fisicità. Al terzo posto Ciccarelli e D’Amico nel maschile – 2-0 a Imperiale e Mussa – e Pratesi-Ceracchi nel femminile che si sono imposte 2-1 sulle sorelle Carlotta e Cecilia Oggioni.

l’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019

Il circuito è patrocinato dalla Regione Lazio che l'ha inserito nel programma di "Estate delle meraviglie", la grande kermesse che coinvolgerà, da giugno ad agosto, 150 comuni con 350 eventi su tutto il territorio. Prima delle gare del weekend, per tutta la settimana lo “Spiaggione” ha vissuto una full immersion di beach volley con le prove dei campionati italiani Under 19 e Under 21.

La tappa di Formia

La tappa di sabato 22 e domenica 23 giugno, a cui ha partecipato anche il formiano e libero della Nazionale Italiana di pallavolo Salvatore Rossini, si è svolta grazie alla collaborazione del promoter Ulisse Volley, del Comune di Formia, di Confcommercio Lazio Sud e del Centro Commerciale Itaca. Hanno partecipato all’evento il Presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi, Alessandro Bolis, Francesco Massucci e Roberta Giammorcaro dell’Istituto per il Credito Sportivo, il sindaco di Formia Paola Villa, l'assessore allo sport Alessandra Lardo, l’assessore ai lavori pubblici Pasquale Forte e il presidente della commissione sport Simone Troisi, Francesca Capolino della Confcommercio Lazio Sud, il direttore eventi FIPAV Lazio Luciano Cecchi, il consigliere del Comitato Massimo Moni e la Consigliera Territoriale della FIPAV Latina Ornella Di Criscio.

I commenti

“La tappa di Formia ha confermato, ancora una volta, il grande livello del beach volley laziale – ha dichiarato il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi – Dopo Latina abbiamo vissuto altre due giornate ricche di emozioni. Complimenti ai vincitori e a tutti i 62 atleti e atlete che si sono dati battaglia in questo territorio davvero magnifico. Ringrazio l’amministrazione a nome di tutto il Comitato”. “Siamo orgogliosi di questa partnership sempre più consolidata con la pallavolo laziale – ha spiegato Francesco Massucci, coordinatore marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo – FIPAV Lazio e ICS danno vita a un torneo che punta l’asticella sempre più in alto, anno dopo anno e tappa dopo tappa. In questa edizione ci sarà anche una kermesse speciale sul fiume Tevere. Non vediamo l’ora, dopo questo grande abbraccio al territorio di Latina, di vivere una novità assoluta della kermesse”.

La curiosità

La tappa di Formia dell’ICS Beach Volley Tour Lazio è stata la “più social” della storia della manifestazione, con il record di condivisioni e interazioni sui canali FIPAV Lazio Facebook e Instagram.

I risultati

SEMIFINALI FEMMINILI

Ca. Oggioni e Ce. Oggioni – F. Furlanetto e M. Mancini 1-2 (19-21, 21-14, 8-15)

L. Langellotti e M. Stacchiotti – F. Ceracchi e A. Pratesi 2-0 (21-13, 21-17)

FINALI FEMMINILI

3-4 posto: Ca. Oggioni e Ce. Oggioni – F. Ceracchi e A. Pratesi 1-2 (22-20, 15-21, 11-15)

1-2 posto: F. Furlanetto e M. Mancini – L. Langellotti e M. Stacchiotti 1-2 (16-21, 21-10, 12-15)

ARBITRI: Laggiri e Magliozzi

SEMIFINALI MASCHILI

L. Ciccarelli e D. D’Amico – P. Da Silva e O. Skoreiko 0-2 (21-23, 11-21)

L. Fierro e A. Di Santi – S. Imperiale – F. Mussa 2-0 (21-13, 21-15)

FINALI MASCHILI

3-4 posto: L. Ciccarelli e D. D’Amico – S. Imperiale e F. Mussa 2-0 (21-14, 21-14)

1-2 posto: P. Da Silva e O. Skoreiko – L. Fierro e A. Di Santi 0-2 (13-21, 12-21)