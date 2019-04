Ginnastica ritmica: grande successo a Latina per il “Trofeo Pontino” della Uisp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

L’Uisp di Latina è impegnato da sempre nella promozione di diverse discipline sportive, con l’obbiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone delle più svariate fasce d’età. Una realtà in costante crescita nell’universo di attività ideate e coordinate dal Comitato Territoriale è la ginnastica ritmica.

In tale ambito ruotano attorno all’ente di Latina numerose associazioni, anche della provincia romana. Oltre alle atlete del capoluogo, infatti, sono tesserate Uisp Latina la Ritmicando Setina, l’Asd Cora, l’Asd Girodanza Sabaudia, la Polisportiva Lanuvium e La Girandola di Velletri. Molte di queste hanno preso parte domenica scorsa (7 aprile) a un importante evento agonistico. Si tratta della quarta edizione del “Trofeo Pontino”, andata in scena nella palestra del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina: organizzata dal Comitato Territoriale Uisp,la manifestazione era riservata ad atlete che svolgono attività promozionale di ginnastica ritmica e ha visto la partecipazione di oltre 140 ginnaste. Le protagoniste, appartenenti alle cagorie “pulcine”, “Esordienti” e “Allieve”, si sono esibite per più di due ore in esercizi di squadra e di coppia, a corpo libero o con palla, cerchi e funi.

Soddisfatta la referente Uisp, Tania Ianiri: “Abbiamo ammirato tante bambine alla loro prima esperienza di gara, è stato un momento di sana condivisione sportiva e tanto divertimento. Dalla riuscita di questi eventi si comprende quanto sia in crescita la ginnastica ritmica a Latina e in provincia: considerando le associazioni affiliate stiamo per raggiungere la quota delle mille tesserate, un numero di assoluto spessore. A tal proposito si rivela estremamente preziosa la collaborazione con la FGI, Federazione Italiana Ginnastica, e con l’Uisp di Roma”.

Una crescita che sarà testimoniata dall’atteso appuntamento del 16 giugno: il saggio di fine anno in programma al PalaSport di Cisterna, con la partecipazione di ginnaste di tutti i livelli, dall’amatoriale al professionistico. A Latina le atlete si allenano sotto la guida di istruttori e giudici federali qualificati in due diverse sedi: presso l’istituto “Don Bosco”, in via Polonia, e nella palestra di via Varsavia. Chi volesse scoprire questo mondo può chiedere informazioni alla sede Uisp, in via Don Morosini 143, o consultare il sito www.uisplatina.it