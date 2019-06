Prima “Gran Fondo Città di Latina”: tre circuiti in bici attraversando la provincia pontina

Attesa per la prima Gran Fondo Città di Latina, la gara ciclistica amatoriale inserita nel Campionato Regionale Acsi Ciclismo e Circuito Pedalatium che si terrà domenica 9 giugno. Il cuore della manifestazione sarà lo Stadio Francioni mentre la partenza è prevista da Piazza San Marco.

La gara si divide in tre circuiti: un Gran Fondo, un Medio Fondo e un percorso Cicloturistico con difficoltà diverse. La Cicloturistica prevede un percorso di circa 56 km con un dislivello 440 mt e, partendo da piazza San Marco, attraverserà i Comuni di Latina, Sermoneta, toccherà i Giardini di Ninfa, attraversa il Comune Cisterna per poi ricongiungersi con la Medio Fondo e Gran FondoLatina che invece proseguiranno per gli Archi di San Lidano e seguiranno alcune deviazioni con un percorso che assumerà difficoltà diverse. Il Medio Fondo si snoderà su un percorso di 110 km e avrà una difficoltà di dislivello pari a 1550 mt, i concorrenti durante la competizione saranno assistiti da cinque punti ristoro. La Gran Fondo Latina, la più faticosa, si svilupperà su un percorso di 143 km e un dislivello 2200 mt, per gli atleti del Gran Fondo, sette i punti ristoro fra Latina e Cisterna passando da Priverno, Roccagorga, Sezze, Bassiano e Sermoneta.

La prima Gran Fondo Città di Latina vede il patrocinio della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Latina ed il sostegno del CONI, dell’Acis Ciclismo e di Pedalatium. L’accoglienza e la consegna dei materiali per la gara saranno disponibili dalle 15 di sabato 8 giugno all’interno dello Stadio Francioni. Nell’area sarà allestito un vero e proprio Villaggio con intrattenimento ed iniziative per tutti i partecipanti con tanto di Pasta Party, servizio docce e base operativa per tutte le operazioni di gara. Il Villaggio chiuderà alle ore 19.30 di sabato ma sarà operativo già alle 6.30 di domenica per le ultime iscrizioni prima della partenza prevista in piazza San Marco alle 8.30.

Ci si può iscrivere anche online scaricando il modulo sul sito www.pedalatium.com