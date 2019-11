Karate, argento ai campionati europei in Danimarca per la pontina Francesca Fusco

Ancora successi per gli atleti pontini nello sport: la latinense Francesca Fusco è tornata a casa con una medaglia d’argento dagli 11esimi campionati europei di karate Wukf in Danimarca. Dopo l’oro mondiale conquistato lo scorso giugno a Bratislava nel kata tradizionale, ad Odense nello stile shotokan è stata superata solo in finale dalla padrona di casa la danese Laura Helsted.

Una bella soddisfazione per la portacolori della palestra Centro Fitness Montello che ha rappresentato la federazione CKI (Confederazione karate Do Italia); la cintura nera nidan ha eseguito un percorso di avvicinamento alla finale senza sbavature, eseguendo alla perfezione tutti i kata presentati che, ricordiamo, sono combattimenti contro avversari immaginari che devono risultare realistici ed efficaci, quindi sono necessarie oltre ad abilità tecniche, anche notevoli doti di equilibrio, armonia, potenza ed espressività.

Tutte caratteristiche che da sempre contraddistinguono il bel karate espresso sul tatami da Francesca Fusco, una campionessa completa capace di eccellere anche nel kumite (combattimento) prova ne sia anche le numerose medaglie nazionali ed internazionali vinte in questa specialità.