Inaugurato a Latina il “Largo del Fair Play”

E’ stato inaugurato ieri, venerdì 31 maggio, il “Largo del Fair Play” a Latina. “L’intitolazione di ‘Largo del Fair Play’ al centro della città, nell’area adiacente i maggiori impianti sportivi, rappresenta un atto dal grande valore simbolico e il completamento di un percorso iniziato con l’inaugurazione del 'Monumento al Fair Play'” ha affermato il presidente della “Fondazione Varaldo Di Pietro –Mecenate dello Sport”, Giovanni Di Pietro, nel corso della cerimonia che si è svolta alla presenza del sindaco di Latina, Damiano Coletta, del governatore del Panathlon Massimo Zichi, di autorità civili, militari e rappresentanti del mondo dello sport.

L’area intitolata si trova all’incrocio tra via dei Mille e viale Vittorio Veneto, adiacente la rotonda in cui, nei mesi scorsi, è stato collocato il citato monumento.

“Il fair play - continua il presidente Di Pietro – è imprescindibile tra i valori promossi dalla fondazione che presiedo e finalizzati ad esaltare lo spirito sportivo, soprattutto nel segno della solidarietà e dell’inclusione. Sono quei valori a cui è ispirato il nostro principale evento annuale, il 'Mecenate dello Sport', e che lo scorso mese di ottobre ci ha portato ad essere partner del Panathlon nella realizzazione del primo monumento, in Italia ed in Europa, dedicato al fair play. Mi auguro che, sull’esempio di Latina, altre città possano seguire tale iniziativa, lanciando così un forte messaggio di carattere educativo e che deve restare patrimonio lasciato in eredità alla giovani generazioni”.

L’iniziativa è stata promossa dal Panathlon di Latina e il presidente provinciale, Umberto Martone, insieme al Past President Gervasio Marini, hanno voluto ringraziare per la partnership la “Fondazione Varaldo Di Pietro” e il Comune di Latina, sottolineando l’importanza di sinergie per far emergere valori importanti da trasmettere alle giovani generazioni.

