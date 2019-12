'Una schiacciata per la solidarietà', due giorni di beach volley per la lotta contro la leucemia

Si chiama ‘Una schiacciata per la solidarietà’ l’iniziativa dell’Air Beach Volley School, in collaborazione con l’Air Sport Village e l’Aeronautica Militare Italiana (4° Brigata Telecomunicazioni e sistemi di Borgo Piave) finalizzata alla raccolta di fondi per la ricerca e la lotta alle leucemie.

La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si terrà al PalaEagle di via Torre La Felce sabato 21 e domenica 22 dicembre e i fondi raccolti verranno donati all’Associazione Alessandro Laganà Onlus da sempre vicina al beach volley di cui Alessandro era un appassionato, tanto da organizzare un torneo tra gli Avvocati del Foro di Latina, poi diventato Memorial in suo nome. In particolare i fondi verranno destinati al Progetto “Latina contro le leucemie e i tumori del sangue”.

Come nella prima edizione verranno coinvolti nelle due giornate di sport, animazione, cabaret, magia, musica e solidarietà, gli atleti della Nazionale Italiana di Beach Volley che fanno parte del gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare. I testimonial di questa seconda edizione saranno Viktoria Orsi Toth e Alex Ranghieri, i 2 atleti della nazionale italiana di beach volley che recentemente hanno partecipato alle finali del World Tour del Foro Italico. Hanno garantito la loro presenza anche gli atleti ed i dirigenti della Top Volley Cisterna che porteranno in dote alla manifestazione le maglie autografate della squadra. Nella giornata di domenica ci saranno diverse esibizioni di ragazze e ragazzi Under 16 e bambini e bambine Under 10. I giovani del Beach Volley Latinense si daranno battaglia sportiva dando vita a mini tornei e giochi sulla sabbia. Nell’intero week end all’Air Beach Sport Village sarà presente anche un punto ristoro. Ancora una volta sport e solidarietà rappresentano un binomio vincente.