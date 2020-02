Benacquista, Gramenzi: "Ci aspetta una settimana determinante".

Alla vigilia della 21^ giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare la prima di due trasferte consecutive. Domenica 2 febbraio alle 18 sfiderà a domicilio la Bcc Treviglio sul parquet del PalaFacchetti, mentre mercoledì 5 farà visita all’Eurobasket Roma per mandare in scena uno dei derby laziali di questa stagione. La settimana sarà resa ancora più intensa dalla terza partita in otto giorni che i nerazzurri disputeranno al PalaBianchini domenica 9, ricevendo la 2B Control Trapani.

Il momento è particolarmente delicato in casa Latina Basket: l’attuale posizione in classifica non è rassicurante, lo stato di forma di alcuni giocatori non è al top e la mancanza di risultati positivi in occasione delle ultime gare disputate non aiutano certo il morale, ma ciò che ha, da sempre, caratterizzato la squadra pontina è stata la forza del gruppo e la capacità di non darsi mai per vinti. Elementi dai quali la Benacquista Assicurazioni Latina Basket non potrà prescindere in questa particolare fase della stagione: "Di sicuro è un momento difficile della stagione e ci aspetta una settimana determinante con tre partite da affrontare in cui dobbiamo raccogliere punti, quindi iniziamo a pensarne una alla volta – conferma il capo allenatore Franco Gramenzi – Occorrerà affrontare ogni partita con la massima responsabilità individuale, sapendo che solo lottando, combattendo e giocando insieme possiamo superare questo momento difficile".

Capitan Raucci e compagni, attualmente a quota 18 punti, si confronteranno con la Bcc Treviglio che di punti ne ha due in più e che, come Latina ha attraversato un momento non brillante, accumulando 5 sconfitte consecutive prima di tornare al successo, proprio nel turno precedente, disputato sempre al PalaFacchetti, che l’ha vista superare la Gevi Napoli con un netto 73-58.

Il match dell’andata, giocato al PalaBianchini lo scorso mese di novembre, aveva visto Latina superare con largo vantaggio la squadra bergamasca (80-57), ma entrambe le formazioni sono in parte cambiate da quel momento. In particolare la Bcc Treviglio ha sostituito Pavlin Ivanov con Corban Collins, che firma 17.4 punti e 4.2 assist di media a partita e che rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il roster della Blu Basket, che può contare anche sulla qualità e l’esperienza di giocatori come Borra, Reati e Packer, oltre che su giovani interessanti come Caroti e Palumbo.