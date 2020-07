E' scomparso Franco Carnevali, centrocampista del Latina negli anni '60-'70

E' scomparso ieri pomeriggio, 4 luglio, Franco Carnevali, centrocampista del Latina degli anni '60-'70 e maestro di calcio con il Nuovo Latina. Aveva 82 anni ed era originario di Ancona ma alla provincia di Latina era molto legato, prima come calciatore e poi come allenatore. E proprio qui in molti lo ricordano con affetto.

Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Damiano Coletta: "Una persona perbene - ha detto ricordando la figura di Franco Carnevali . che amava il calcio e la disciplina dello sport e ha saputo insegnarla a tante generazioni£.