Latina, Scudieri si presenta: "Basta arrivare secondo. Tortolano? Ha gli attributi per tornare in questa piazza"

Diretto

Si presenta Raffaele Scudieri. Viene in conferenza stampa con abito elegante, sfidando le elevature temperature: "Ma lo faccio perchè ho entusiasmo - le sue prime parole -, di cui si deve ricaricare la piazza. Solo così possiamo pensare di tornare nella categoria superiore. Ho raccolto una grande opportunità, figlia di una grande responsabilità. Ne sono ben consapevole e ringrazio la società di avermi scelto. Vincere un campionato a Latina non è come vincerlo altrove. Ho vinto partite e campionati davanti a 20 persone, ma non è paragonabile a migliaia di tifosi sugli spalti, che infondono nei giocatori una grandissima fiducia. Non sono presuntuoso, ma basta arrivare secondo. Ho dimostrato delle capacità e dalle giovanili sono arrivato a sfiore la Serie C. In Serie D non non vincono i giocatori sulle figurine Panini, ma gente che conosce veramente da vicino la categoria".

Mercato

"Stiamo lavorando con il ds Di Giuseppe oltre 12 ore al giorno, perché non possiamo aspettare. Quanto partiremo, il 3 agosto alla ex Fulgorcavi, contiamo di avere l'organico al completo. Ho bisogno di calciatori pronti a sudare e sputare sangue, che vengono qui mostrando rispetto per la piazza. Come si dice in questi casi, voglio uomini prima che calciatori. Se perdiamo delle partite, deve essere solo per nostri limiti non per atteggiamenti sbagliati. Non a caso i nomi che circolano, sono tutti confermati. Tortolano, per lui un ritorno, ha gli attributi per la maglia del Latina, come Esposito che ha oltre dieci di professionimo e Sevieri, che con la Lazio ha disputato l'Europa League. Ma non mi porto i "miei" giocatori, sono giocatori importanti per vestire la maglia del Latina. E poi arriveranno altri giocatori che spero possano far sorridere i tifosi. Quanto agli under, ripartiamo tra i vari, da Alonzi, Barberini e Teraschi".

Staff

Raffaele Scudieri ha presentato a sua volta lo staff. Due le novità ovviamente legate al tecnico. Si tratta del vice allenatore Emanuele Di Terlizzi e il preparatore dei portieri Desiderio Portolano. L'ex staff dell'Ostiamare si completa con il preparatore atletico Nicola Albarella, alla sua terza stagione con il Latina. Aveva iniziato con Lello Di Napoli subentrato a Parlato, ha proseguito la sua avventura nella gestione di Agenore Maurizi, con cui aveva lavorato insieme ad Ischia. Ed ora eccolo nel gruppo di lavoro di Scudieri.