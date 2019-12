Latina: preparativi per la Mezza Maratona e la Corsa di Natale Telethon

Il circuito podistico organizzato da In Corsa Libera si appresta a riaprire la stagione sportiva 2019-20 con due competizioni di grande rilevanza per tutta la città di Latina, organizzate da Opes Latina in collaborazione con Atletica Latina 80 e Fidal Latina e con il contributo del Comune.

Il mondo del running pontino è pronto a scendere in pista lungo le strade cittadine per correre la Mezza maratona di Latina e la gara podistica solidale meglio conosciuta come Corsa di Natale per Telethon. Le due manifestazioni, che si svolgeranno il prossimo 15 dicembre presso il campo Coni di Latina a partire dalle 9.30, saranno caratterizzate da quattro percorsi distinti che si dislocheranno tra le vie cittadine sulle lunghezze di 21,1 km, 7 km e infine 2 km e per i più piccoli saranno organizzati dei mini percorsi giovanili sulle distanze dai 200 ai 400 metri riservati a bambini e ragazzi nati dal 2006 al 2014.

La Mezza Maratona

Arrivata alla sua 18° edizione, la Mezza Maratona di Latina rappresenta da anni un evento dal grande potenziale promozionale a livello sportivo per il territorio pontino. Il percorso della gara competitiva si svolgerà sul tracciato disegnato e curato da Livio Mansutti. Con la classica partenza dal Campo comunale di via Botticelli, dopo un giro lungo le vie che circondano il centro storico di Latina si arriverà fino al lungomare per poi tornare in città e tornare al punto di start al campo Coni: un percorso veloce, suggestivo e molto apprezzato da tutti i concorrenti che ogni anno con grande entusiasmo tornano a percorrere il tracciato. Per tutti i partecipanti saranno garantiti ristori e spugnaggi come da regolamento lungo tutto il percorso ed un ricco ristoro finale per offrire il massimo confort a tutti gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione con a seguire le altrettante ricche premiazioni.

Corsa di Natale per Telethon

In abbinamento alla Mezza Maratona di Latina, si svolgerà la 19° edizione della celebre “Corsa di Natale per Telethon”, altro evento sportivo di punta per il territorio pontino ideato in occasione della settimana nazionale per Telethon e finalizzato alla diffusione dello Sport e della solidarietà. La partenza, in concomitanza con la Mezza Maratona di Latina, sempre dal campo Coni di Latina, con passaggio all’interno del parco "Falcone-Borsellino" di Latina e ritorno al campo sportivo di via Botticelli, su un tracciato asfaltato, piatto e interamente chiuso al traffico. (Foto a cura di Foto4go).

La solidarietà

La gara sarà parte integrante delle “Giornate dell’Atletica per Telethon”, finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alla ricerca sulla distrofia muscolare e le rare malattie genetiche.