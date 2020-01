A Latina torna XWinter, la tre giorni di eventi dedicata a tutti gli sport

Presentata la nuova edizione di XWinter 2020, una tre giorni dedicata a tutti gli sport, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e dall’Associazione Minerva, con il patrocinio di Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Confcommercio Lazio Sud, Impresa, ASC (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) e Asi (Associazioni sportive e sociali italiane).

“Quest’anno posso dire che ci siamo superati – ha esordito Annalisa Muzio, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e di Minerva – perché dal 10 al 12 gennaio compresi Latina si trasformerà in una sorta di villaggio sportivo tra tutte le location in cui si svolgeranno tornei, amichevoli, e dimostrazioni delle varie discipline. Importante sarà il coinvolgimento delle scuole perché XWinter è un evento che vuole sostenere la scuola e grazie al quale, già lo scorso anno, siamo riusciti a regalare un bel po’ di materiale sportivo che abbiamo poi donato alla maggior parte delle scuole elementari di Latina. Ma sport vuole dire anche turismo sportivo e promozione del territorio e non è, infatti, un caso che per la prima volta, a Latina, ci sarà un evento nazionale di spinning. Questo significa – prosegue – che gli sportivi verranno a Latina per partecipare a questo grande evento, conosceranno il nostro territorio, non verranno da soli e mangeranno e dormiranno nelle nostre strutture recettive ed è così che si fa turismo sportivo”.

Molti i partner, gli sponsor, le società sportive e le palestre che hanno aderito al progetto di XWinter, durante il quale non mancheranno appuntamenti dedicati all’inclusione. Il presidente Muzio ha ringraziato per questo Astrolabio, Mdf – Mondo Disabili Future Onslus, Mal Leggo e l’associazione Tre mamme per amiche e ha ricordato la collaborazione con l'amministrazione provinciale per quanto riguarda un altro progetto, quello della Fiera del Turismo, che servirà da vetrina per la promozione delle bellezze e potenzialità del nostro territorio.

Il presidente della Provincia Carlo Medici ha puntato sulla necessità di fare rete e sistema tra associazioni e istituzioni e ha poi evidenziato quanti sponsor e quanti partners abbiano preso parte alla seconda edizione di XWinter, segno che si tratta di un movimento che in città sta crescendo.

La cerimonia d’apertura di Xwinter 2020 si terrà il prossimo 10 gennaio, alle 9.30, al Palazzetto dello Sport di Latina con la sfilata di tutte le società sportive coinvolte. Prevista la partecipazione delle autorità e delle scuole.

Ecco il programma.

Venerdì 10 gennaio.

Palabianchini

9:30 Cerimonia inaugurale

11:00 “Lo Sport incontra la Scuola”

13:00 Esibizione di calcio a5

14:30 Triangolare di BASKET under15

16:00 Amichevole di VOLLEY under13 F

16:30 “L’alimentazione corretta per chi fa sport, quando e cosa mangiare”

17:00 Amichevole di VOLLEY under13 M

18:00 Triangolare di MINI BASKET

Agora Fitness 09:00 OpenDay FITNESS (fino alle ore 20:00)

Centro Sportivo PARK 09:00 OpenDay FITNESS ACQUATICO (fino alle ore 21:30)

Centro Sportivo R11 15:00 OpenDay CALCIO A7

PalaScherma 17:00 OpenDay SCHERMA (fino alle ore 19:00)

PalaBoxe 17:00 OpenDay BOXE (fino alle ore 19:00)

PalaTiro Con l’Arco 17:00 OpenDay TIRO CON L’ARCO (fino alle ore 19:00)

Rugby Club 16:00 Dimostrazione cinofila primo soccorso; 17:30 OpenDay RUGBY (fino alle ore 19:00)

Piscine città di Latina Info point APNEA&PESCA

Sabato 11 gennaio

Centro Sportivo PARK 09:30 OpenDay FITNESS ACQUATICO(fino alle ore 18:30)

Circolo Cittadino 10:00 Convegno ASI INFORMA

Sparta Fight Club 09:00 OpenDay JUJITSU-AIKIDO 10:00; OpenDay TAI CHI; 11:00 OpenDay YOGA; 12:00 OpenDay PILATES; 15:00 OpenDay KICKBOXING; 16:00 OpenDay MMA

Centro Sportivo Helsinki 10:00 Torneo Interregionale di FLAG FOOTBALL

Cisterna 10:30 OpenDay RUGBY KIWIS CISTERNA con la partecipazione dell’Associazione Mondo Disabili Future Onlus

Piscine Agora 13:30 Master di ACQUAGYM (fino alle ore 14:30)

Piscine città di Latina 14:30 NUOTO AGONISTICO;14:30 NUOTO MASTER E AGONISTI; 16:30 PALLANUOTO under9 e under11; Info point APNEA&PESCA

PalaCeci 17:00 SCHERMA STORICA (fino alle ore 18:30)

Palafitness

11:30 SPINNING video ride (fino alle ore 12:45)

14:30 SPINNING video ride (fino alle ore 15:45)

16:00 TFC - Training Fisio Cognitivo per bambini

17:00 TFC - Training Fisio Cognitivo per adulti

Via Gioberti, 2

15:00 Screening gratuito del piede e del passo, tramite esame baropodometrico

Domenica 12 gennaio

Partenza Palabianchini

10:00 ENJOY WALKING

Centro Sportivo PARK

09:30 OpenDay FITNESS ACQUATICO (fino alle ore 12:30)

PalaCeci 10:00 Evento di SPINNING ® (fino alle ore 13:00); 15:00 OpenDay BASEBALL (fino alle ore 16:45);16:45 1° torneo dimostrativo di CALCIO A5 under8

Pontinia 10:00 OpenDay ACQUAGYM Aquaria con la partecipazione dell’Associazione Mondo Disabili Future Onlus

Sparta Fight Club

10:00 OpenDay KARATE;11:30 OpenDay TAEKWONDO con la partecipazione dell’Associazione Mondo Disabili Future Onlus; 15:00 OpenDay ALLENAMENTO FUNZIONALE; 16:00 OpenDay UFC

Piscine città di Latina

12:00 Prove di immersione di APNEA (fino alle ore 13:00)

Centro Sportivo Samagor

16:00 Camp di FOOTBALL AMERICANO