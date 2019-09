"Ma che bello è”, parte la campagna abbonamenti della Top Volley

La campagna abbonamenti della Top Volley Latina per il prossimo campionato di Superlega inizia oggi, 5 settembre. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento nella sede della Top Volley al primo piano della Galleria Pennacchi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e con l’acquisto del titolo sarà possibile assistere a tutte le 12 partite casalinghe della squadra che si giocheranno nel palazzetto dello sport di Cisterna di Latina. La campagna abbonamenti avrà una durata molto limitata perché già dai primi di ottobre inizierà la vendita dei singoli biglietti della prima partita della stagione: Top Volley - Perugia, in programma domenica 20 ottobre alle ore 18.

I prezzi e i settori

Il palazzetto dello sport di via delle Province è diviso in due settori: il parterre Gold, ovvero la tribuna bassa vicina alle panchine, e tutto il resto del palasport. L’abbonamento Sostenitore, quello dedicato a chi vuole testimoniare il suo attaccamento al Club pontino, costa 500 euro e dà diritto al posto in zona vip a pochissimi metri dal campo per le 12 partite casalinghe, l’accesso all’area hospitality e a una maglia da gara della squadra.

GOLD - L’abbonamento Gold (parterre dietro le panchine) intero costa 150 euro e ridotto 100 euro (8-16 anni non compiuti): in questo settore le partite di campionato costano 20 euro (ridotto 15 euro) per i quattro top-match (Perugia, Civitanova, Modena e Trento) e 15 euro (ridotto 10 euro) per le altre otto sfide.

SILVER - L’abbonamento Silver intero costa 100 euro e ridotto 60 euro (8-16 anni non compiuti): in questo settore le partite di campionato costano 15 euro (ridotto 10 euro) per i quattro top-match (Perugia, Civitanova, Modena e Trento) e 10 euro (ridotto 5 euro) per le altre otto sfide.

UNDER 7 - Per i giovanissimi Under 7 l’ingresso al palazzetto è gratuito ma senza posto garantito.

Punti vendita

Ecco i punti vendita dove si può acquistare l’abbonamento: Caffè letterario “La loggia” in Piazza XIX Marzo a Cisterna di Latina; Ciriaci Fotografi, Corso della Repubblica 336 a Cisterna di Latina; Tee65, Corso della repubblica 154 a Cisterna e nella sede della Top Volley Latina in viale Don Morosini, 143, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.