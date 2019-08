Top Volley, si conclude la prima settimana di allenamenti e visite mediche

Si è conclusa la prima settimana di preparazione per gli atleti della Top Volley che, dopo gli allenamenti, si sono sottoposti anche alle visite mediche. Tutti gli otto giocatori a disposizione di coach Lorenzo Tubertini hanno sostenuto la visita medico sportiva dal dottor Francesco Giuseppe Potestio con il supporto dell’assistente Robert Scarica. “Sono fasi importanti di ogni inizio stagione, sono arrivati i primi atleti e nelle prossime settimane continueranno ad arrivare altri, fino agli ultimi che avranno impegni con le rispettive Nazionali e che saranno a disposizione del coach a ridosso dell’inizio del campionato, un problema che ovviamente hanno anche tutte le altre squadre - ha spiegato Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley - La Top Volley è sicuramente una squadra profondamente rinnovata, con innesti che aspettiamo di vedere allenarsi con il gruppo, ma la cosa importante ora è focalizzarci sul lavoro che c’è da portare avanti. Per quanto riguarda gli obiettivi, come sempre visto il livello sempre più alto di questa Superlega, con moltissime squadre che si sono rinforzate in modo importante, dobbiamo puntare a centrare il prima possibile la salvezza, ma sarà sempre il campo a dirci dove potremo arrivare”.

La seconda settimana di allenamenti inizierà lunedì e vedrà gli atleti della Top Volley impegnati nella sala pesi della palestra Palafitness di Latina, presso il palazzetto dello sport di Cisterna per le sedute di tecnica, oltre agli impegni nella piscina del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Latina e sulla sabbia dell’Air Beach Village, sempre nell’ambito del Centro Sportivo dell’Aeronautica. Nella prima settimana, oltre agli allenamenti, i pallavolisti si sono sottoposti alle visite mediche di valutazione presso Stemafisiolab di Stemasport con la presenza di tutto lo staff medico del Club pontino.

I giocatori attualmente a disposizione di coach Lorenzo Tubertini sono otto: Domenico Cavaccini, Daniele Sottile, Andrea Rossi, Alberto Elia, Samuel Onwuelo, Andrea Rondoni, Luca Rossato e Milan Peslac. All’appello mancano ancora gli atleti impegnati con le rispettive Nazionali: l’opposto francese Jean Patry, lo schiacciatore olandese Maarten Van Garderen e quello tedesco Moritz Karlitzek arriveranno a fine settembre, mentre servirà ottobre per vedere a Latina lo schiacciatore argentino Ezequiel Palacios e il centrale canadese Arthur Szwarc, impegnati con la Coppa del Mondo in programma in Giappone dall’1 al 15 ottobre.

