Nuovo sponsor e nuovo portiere, prende forma il Latina del girone di ritorno

Movimenti

Alla vigilia del week end che porta al match interno con l' Academy Ladispoli, il Latina annuncia il nuovo partner commerciale Century Italia ed il portiere Francesco Alonzi dall'Avezzano (terra d'Abruzzo da cui proviene anche Mastrone e cara al ds Marcello Di Giuseppe) chiamato a fare meglio di Ciulla e Del Giudice. Nel primo caso, la Century Italia è una realtà già nota nel panorama sportivo pontino per aver sostenuto, negli scorsi, l'ascesa del Latina Calcio a 5. Nel secondo, con Alonzi, si cerca di colmare una delle lacune che la squadra ha palesato nell prime 14 gare di campionato. Lascia il Latina senza infamia e senza lode il centrocampista Gianmarco Gerevini, che giocherà in provincia di Venezia, ad Adria, nel girone C di Serie D.

Comunicato

Primo nuovo innesto è arrivato oggi in casa Latina Calcio 1932. Ha sottoscritto il relativo contratto ed è già a disposizione di mister Maurizi, il portiere Francesco Alonzi, classe 2000, in arrivo dall’Avezzano in serie D. Proprio tra i pali si è concentrato il lavoro di questi giorni da parte del direttore sportivo Di Giuseppe ed oggi la conclusione della trattativa con la firma insieme al presidente Antonio Terracciano. Sempre oggi si è conclusa anche la cessione con trasferimento a titolo definitivo di Gianmarco Gerevini che lascia la società di piazzale Serratore per approdare all’Adriese in Veneto.

Novità anche dal punto di vista di un nuovo sponsor che si affaccia al mondo del Calcio del capoluogo. Proprio domenica il Latina Calcio 1932 scenderà in campo con la maglia fregiata dall’azienda di Latina, Century Italia, leader internazionale nel settore dell’illuminotecnica. Proprio mercoledì prossimo alle ore 17,00 nella sala stampa Amodio dello stadio Francioni di Latina, ci sarà la presentazione ufficiale alla presenza dell’amministratore delegato.