XBeach: l'estate di Latina si accende con sport, musica e cultura per un mese e mezzo

Seconda edizione

Dalla costa alla città per vivere un mese mezzo di sport, musica e cultura. Dal 1 giugno al 14 luglio al via la seconda edizione di XBeach, la manifestazione di sport, musica e cultura, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo della provincia e dall’associazione Minerva. Dopo la prima edizione sperimentale racchiusa in un week end lo scorso anno, il 2019, è l'anno dei gravi eventi che iniziati con XWinter a gennaio, trasformeranno il lungomare di Latina in un unico grande villaggio sportivo e il centro città in un laboratorio culturale e artistico.

Target

Obiettivo è quello di avvicinare grandi e piccoli allo sport, con tornei di valenza nazionale, dimostrazioni gratuite di diverse discipline, corsi di vela, sup e surf, attività rilassanti per il corpo e la mente, consigli nutrizionali per gli sportivi, lezioni di diverse discipline con i migliori istruttori di fitness, spettacoli e laboratori di aquiloni, tornei di briscola, dama e scacchi, cultura con la presentazione di libri, musica e tanto altro.

Eventi

Vastissimo il calendario degli eventi che faranno tappa in alcuni stabilimenti balneari della nostra città tra cui il Mediterraneo, il Miramare, il Tirreno e lo Space Time passando per la piscina open comunale. Alcuni tornei, invece, faranno tappa in altre città pontine tra cui Sabaudia, Terracina e Sperlonga. In ogni stabilimento balneare si terranno, poi, anche tutti gli eventi culturali in programma organizzati in collaborazione con l’agenzia Omicron. Il programma è consultabile sulle pagine facebook dell'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e sul materiale informativo in circolazione nel territorio.

La sfilata

XBeach gode del Patrocinio della Provincia di Latina, egida Opes, partner commerciali Confcommercio Lazio Sud e Impresa. La manifestazione aprirà ufficialmente sabato prossimo, 1° giugno, con la parata delle associazioni aderenti all’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Latina che sfileranno attraverso la Ztl, a partire dalle 11, con partenza da via Umberto I (fronte ex cinema Giacomini) per arrivare poi in piazza del Popolo dove ci sarà una breve cerimonia di apertura ufficiale della manifestazione sportiva. Previsti 300 atleti in rappresenza delle 70 società che fanno parte dell'Osservatorio.