Maltempo: sospeso il derby Latina-Aprilia

E’ stata sospeso per il maltempo il derby Latina-Aprilia in programma oggi, domenica 22 dicembre, alle 14.30 allo stadio Francioni. L’ordinanza di sospensione del match valido per il campionato di serie D è stata firmata questa mattina dal sindaco Damiano Coletta.

“Vista l’allerta meteo diramata nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile (protocollo numero 322 del 21/12/2019) con previsione, dalle prime ore di oggi - domenica 22 dicembre - e per le successive 24-36 ore di venti da burrasca a burrasca forte, con possibili forti mareggiate lungo le coste esposte - si legge in una nota dell’Amministrazione -, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha ordinato la sospensione dell’incontro di calcio ‘Latina- Racing Aprilia’ in programma oggi, alle ore 14.30, presso lo Stadio “Domenico Francioni” di Latina (ordinanza numero 386 del 22/12/2019)”.

Con il provvedimento emesso oggi, il primo cittadino invita inoltre tutti i cittadini “a sospendere le attività sportive all’aperto e quelle presso i parchi cittadini, ridurre al minimo gli spostamenti e muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni meteo al fine di permettere, laddove necessario, il ripristino della viabilità”.

Per fronteggiare l’emergenza, da venerdì 20 dicembre è operativo il Centro operativo comunale (Coc aperto con ordinanza numero 384 del 20/12/2019) e sono state attivate tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale e iscritte all’Albo Regionale delle Protezione Civile.