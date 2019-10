Maratona Maga Circe: al lavoro per la suggestiva corsa da San Felice a Sabaudia

Si lavora per la prima edizione della “Maratona Maga Circe”: 42,195 km da correre tra le storiche e suggestive location che uniscono il meraviglioso borghetto di San Felice Circeo e la città di natura razionalista di Sabaudia, celebri sul territorio pontino per la loro unicità e bellezza storica e naturalistica.

L’idea del non poco ambizioso progetto è la neo-nascente società In Corsa Libera con il patrocinio dei Comune di Sabaudia e San Felice Circeo, guidata dal presidente Davide Fioriello che darà vita alla I edizione di questa elettrizzante gara in programma per domenica 2 febbraio 2020.

“Siamo pronti a metterci in gioco con un progetto tanto ambizioso quanto da me fortemente voluto – esordisce Davide Fioriello, presidente di In Corsa Libera – sono certo che la Maratona Maga Circe si rivelerà una svolta per tutto il panorama nazionale del running su lunghe distanze. Ringrazio di cuore i Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo che sin da subito hanno appoggiato l’iniziativa con grande entusiasmo permettendo così la creazione di una grande intesa finalizzata alla promozione sportiva territoriale. Il nostro scopo principale sarà quello di organizzare una manifestazione non solo al fine sportivo, ma renderla un vero e proprio appuntamento con cadenza annuale che coinvolgerà, tutti gli abitanti e gli appassionati della disciplina, in una vera e propria giornata di festa. – e conclude – Voglio dare appuntamento a tutti il prossimo 20 febbraio per correre insieme nelle terre della Maga Circe”.

L’evento, spiegano gli organizzatori, nasce proprio con lo “scopo di promuovere e valorizzare le bellezze del nostro territorio valorizzandole come punto di interesse in un periodo dell’anno non prettamente turistico, con l’obiettivo di coinvolgere non solo gli sportivi che ne prenderanno parte, ma anche il pubblico presente, con numerose attività sportive collaterali che allieteranno lo svolgimento del pre e post evento”.

La competizione comprenderà due tipologie di gara, la maratona che si svolgerà sulla distanza per l’appunto di 42,195 km e la gara competitiva di 13 km, su tracciati che lasceranno senza fiato tutti i partecipanti. La partenza per entrambe le competizioni è il centro storico di San Felice Circeo, in piazza Vittorio Veneto, proseguendo poi per il suggestivo litorale ed infine l’arrivo nel bellissimo centro di Sabaudia in piazza del Comune.

Per iscriversi alla prima edizione della Maratona Maga Circe basterà collegarsi al sito Icron.it inserendo nella sezione di ricerca “Maratona Maga Circe” e procedere all’iscrizione, inviando poi una copia del pagamento contabile a iscrizione.gara@gmail.com. Per ulteriori informazioni potrete seguire tutte le news dell’evento sul sito ufficiale www.maratonamagacirce.it e su i canali social facebook ed instagram Maratona Maga Circe.