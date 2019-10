La Nuova Podistica Latina alla conquista della Maratona di New York

Dopo tredici anni di attività agonistica, caratterizzati da partecipazioni a prestigiose gare su tutte le strade d’Italia e d’Europa, la Nuova Podistica Latina ha deciso di compiere un grande passo: una sua spedizione composta da oltre 25 persone tra atleti e accompagnatori sarà ai nastri di partenza della Maratona di New York del 3 novembre. Si tratta della più bella, più ambita e più emozionante manifestazione podistica a livello mondiale: la società progettava già dallo scorso anno di partecipare e ora vedrà finalmente realizzato il suo desiderio.

Il 31 ottobre la delegazione pontina partirà per gli Stati Uniti: “In questi anni la Nuova Podistica Latina ha avuto grandissimi atleti che hanno sfoggiato ovunque il nostro colore, l’arancione. I nostri alfieri, maratoneti e ultramaratoneti, hanno sempre lasciato il segno, in provincia come nei luoghi più lontani. Ognuno di loro ha avuto modo di condividere l’esperienza della corsa e oggi possiamo affermare con soddisfazione di essere una squadra affermata e soprattutto una vera famiglia”. La realtà presieduta da Enrico De Gregorio rappresenta una delle eccellenze nel panorama sportivo del capoluogo. Tutta l’attività ruota attorno a ideali ben precisi La società inoltre non mancherà all’appuntamento con la Maratona di Latina in programma il primo dicembre: “Quel giorno due nostri atleti, Francesco Carucci e Antonio Veronese, festeggeranno le loro 50 maratone. Un altro importante traguardo lo taglierà Aldo Onorati, alla sua 151esima maratona: non a caso nella gara del capoluogo indosserà il pettorale numero 150”.

La spedizione americana in partenza il 3 novembre, capitanata da Andrea Balzini e Clotilde Sofra, sarà composta da: Aldo Onorati, Roberta Manzoli, Luciano Perotto, Antonio Baldassarre, Mauro Spaccatrosi, Nicola Forchia, Elio Maria Pulciani, Martina Vigliante, Massimiliano Zimbardi, Pasqualino Aceto, Claudia Ferullo, Giovanni Paolo Reali e Domenico Greco. E non solo: “Con noi - spiega la società sportiva - ci sarà anche Tommaso Guadagnino, presente per onorare nel migliore dei modi suo papà Giuseppe, recentemente scomparso. Parteciperà inoltre Mario Lattanzi, un amico che pur partendo dall'Abruzzo fa ormai parte del nostro gruppo”.