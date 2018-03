Pallavolo, playoff 5° posto: la Revivre Milano di Giani l’avversaria di Latina ai quarti

Eliminata Castellana Grotte agli ottavi, la Taiwan Excellence conosce finalmente la sua prossima avversaria nel torneo che assegna un posto in Europa per la prossima stagione: è la Revivre Milano di Andrea Giani.

Milano è uscito dai playoff scudetto per mano di Modena: 3-2 in Emilia e 1-3 in Lombardia e accede ora al torneo per il 5° posto Superlega UnipolSai. La gara di andata dei quarti si disputerà al PalBianchini sabato 31 marzo alle 20.30 - inizialmente era prevista per la domenica di Pasqua, il 1 aprile -.

Si completa così la griglia dei playoff Challenge: Vibo-Verona, Padova-Ravenna, Latina-Milano e Monza-Piacenza. I quarti si giocheranno con la formula di due gare secche, in caso di parità di punti conquistati (3 punti alla vittoria 3-0 o 3-1; 2 punti per la vittoria 3-2; 1 punto per la sconfitta 2-3; 0 punti per la sconfitta 1-3 o 0-3) si ricorrerà al golden set, un eventuale set giocato ai 15 punti (come il tiebreak).