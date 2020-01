Pallavolo, a caccia di punti per la salvezza la Top Volley prepara la gara contro Monza

A caccia di punti importanti per la salvezza la Top Volley Cisterna prepara la gara di sabato sera. La formazione di coach Lorenzo Tubertini, infatti, giocherà a Monza sabato 25 gennaio alle 20.30 con un giorno di anticipo rispetto alle altre a causa degli impegni internazionali della formazione femminile di Monza. Poi domenica 2 febbraio, a Cisterna di Latina, arriverà Modena (alle 15:30) e i biglietti sono già in vendita online su www.top-volley.it/tickets.

“Siamo nella fase più importante del campionato, in questo momento tutte le gare sono cruciali e in tutte bisogna continuare a giocare come stiamo facendo ma anche prendere punti e cercare di vincere più partite possibile. Questo perché se fino adesso abbiamo fatto molto bene vuol dire che il molto bene non è bastato e va fatto ancora meglio in un campionato che è cresciuto ancora di più di livello” spiega Candido Grande, il direttore sportivo della Top Volley.

“La rincorsa salvezza è complicata ma siamo fermamente convinti che questo gruppo potrà uscirne. Sabato con Monza è una di quelle sfide in cui dobbiamo portare punti a casa altrimenti la salvezza diventerà sempre più complicata, poi giocheremo con Modena in casa e servirà tutto il supporto del nostro pubblico per spingerci”.

Se la trasferta di Monza è anticipata a sabato 25 gennaio e quella di domenica 2 febbraio con Modena è alle 15:30, la Top Volley giocherà ancora in una data inconsueta la trasferta di Ravenna, che sarà il turno infrasettimanale del 5 febbraio alle 20:30. La rincorsa alla salvezza è già entrata nella fase più calda.