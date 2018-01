Pallavolo, Taiwan Excellence in trasferta a Verona per il recupero con la Calzedonia

Taiwan Excellence in campo a Verona domani, giovedì 25 gennaio, per il recupero della 14ma giornata della Superlega UnipolSai, la prima del girone di ritorno, contro la Calzedonia. Fischio di inizio della gara, che sarà trasmessa in diretta sulle reti di RaiSport, alle 20.

Ambizioni diverse per le due formazioni con i padroni di casa che ambiscono al quarto posto e il Latina che cerca punti preziosi per rientrare nella “zona” playoff.

In casa Verona

Verona in estate ha confermato il tecnico Nikola Grbic, il centrale Stefano Mengozzi (infortunato), il palleggiatore Adriano Paolucci, lo schiacciatore Toncek Stern, il libero Thomas Frigo e l'opposto Mitar Djuric. Sono arrivati l’azzurro Luca Spirito (Ravenna) al palleggio, al centro Alen Pajenk (Fenerbahce Istanbul), Emanuele Birarelli (Perugia) e Aleks Grodzanov (Dobrich, Bulgaria); gli schiacciatori Stephen Maar (Padova), Thomas Jaeschke (Resovia, Polonia), Federico Marretta (Milano) e Moham Manavinezhad (Paykan Teheran, Iran); il libero Nicola Pesaresi (Civitanova). Gli scaligeri hanno chiuso al quarto posto il girone di andata e hanno iniziato quello di ritorno con la sconfitta a Perugia (3-1), le vittorie casalinghe per 3-0 con Castellana e Padova e le sconfitte a Modena (3-0) e con Trento (1-3). In quest’ultima gara Grbic ha schierato Spirito al palleggio e Stern opposto, Birarelli e Pajenk centrali, Jaescheke e Manavinezhad schiacciatori e Pesaresi libero.

In casa Latina

Latina dopo le nette vittorie con Castellana e Sora, le sconfitta in casa dei Campioni d’Italia e a Piacenza al tiebreak, è torna alla vittoria venerdì con Vibo 3-0. Vincenzo Di Pinto in quest’ultima gara ha schierato in avvio Sottile in regia e Starovic opposto, Le Goff e Rossi al centro, Savani e Maruotti di banda, Shoji libero.

Gli ex in campo e i precedenti

Quattro gli ex in campo tutti dalla parte del Latina: Carmelo Gitto (2014-16), Daniele Sottile (2007-10), Gabriele Maruotti (2006-07), Sasha Starovic (2015-16). Una delle classiche del campionato con 26 precedenti, 10 vinti dai pontini e 16 dagli scaligeri tra cui l’andata per 2-3; in Veneto il bilancio è di 4 vittorie per il Latina e 9 del Verona.

Le dichiarazioni alla vigilia

Vincenzo Di Pinto: “La partita con Verona è una gara importantissima dell’anno soprattutto per il nostro campionato. È uno dei momenti che potrebbe essere determinante per la nostra ricorsa, occorrerà sicuramente elevare ancora di più il nostro gioco, soprattutto nei momenti chiave della partita”.

Daniele Sottile: “Veniamo da un periodo positivo specialmente in casa che ci dà morale per il proseguo della stagione. Nel girone di andata ci siamo complicati la vita, ma stiamo cercando in tutti i modi di riagguantare la zona playoff. Ci siamo imposti di provarci partita dopo partita e quella di Verona sarà l’ennesima finale, forse quella più importante, sappiamo che non sarà una gara semplice. Dobbiamo andare lì per vincere e ci siamo preparati nel migliore modo possibile”.