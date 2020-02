Pallavolo, si torna a giocare. Top Volley in campo a Cisterna con Verona il 7 marzo

Si torna a giocare dopo la sospensione del campionato di pallavolo per il Coronavirus. La Lega Pallavolo Serie A ha comunicato le variazioni al calendario di Superlega dopo lo stop di questo fine settimana. Per la Top Volley resta confermata la partita in programma con Verona sabato 7 marzo (alle 18:00) al palazzetto dello sport di Cisterna senza nessuna limitazione, mentre il match con Trento, inizialmente previsto per il 1° marzo, si giocherà nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 marzo alle 20:30.

Comunicato della Lega Pallavolo Serie A

SuperLega Credem Banca - Recuperi della 9a di Ritorno dell’1 marzo

La giornata del weekend, 9a di ritorno di SuperLega, sarà recuperata mercoledì 11 e mercoledì 18 marzo, rispettando i turni prefissati dalla CEV per le Coppe europee.

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 20.30

Calzedonia Verona – Consar Ravenna

Kioene Padova – Gas Sales Piacenza

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino – Top Volley Cisterna

Riposava: Leo Shoes Modena

L’afflusso del pubblico alle gare sarà regolato dalle normative emanate delle autorità competenti.