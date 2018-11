Pallavolo, subito un’altra big per la Top Volley: difficile trasferta con Trentino

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta con l’Azimut Leo Shoes Modena che la Top Volley Latina è subito chiamata alla difficile sfida con un’altra big del campionato. Questa sera, nel turno infrasettimanale, alle 20.30 è in programma la gara con l’Itas Trentino di Vettori e compagni alla Blm Group Arena di Trento.

“La prossima partita ci chiederà di fare uno step ulteriore perché loro sono una squadra che presenta un roster di altissimo livello e hanno una grossa solidità sul cambio palla con dei numeri molto buoni sull’efficienza dell’attacco generale e, anche con la palla staccata da rete, riescono a sviluppare un gioco molto veloce - afferma il coach Lorenzo Tubertini - con ricezione buona poi hanno numeri notevoli e quindi dovremo staccare il più possibile la palla dalla rete, questo dovrà essere il nostro obiettivo minimo: senza considerare le bande hanno notevoli individualità, tanto per citarne qualcuna possiamo dire che al centro Lisinac viene coinvolto molto anche in attacco e Grebennikov è un libero di livello mondiale, anche per questo dovremo cercare di battere con precisione e con qualità”.

La squadra allenata da coach Lorenzo Tubertini, dopo cinque partite, resta ferma a quota cinque punti in classifica frutto delle due vittorie consecutive che hanno portato in casa dei pontini punti molto pesanti in chiave salvezza: in casa del Revivre Axopower Milano (2-3) e, al PalaBarbuto di Napoli, con l’Emma Villa Siena (3-1). “Visti gli impegni così ravvicinati non c’è stata la possibilità di lavorare in questi giorni, la cosa certa è che mentalmente siamo tosti e tutto quello che abbiamo costruito fino a oggi non può essere contaminato da due set giocati un pelo sotto il nostro livello anche per via della battuta di Modena - prosegue Tubertini - Questa partita con Trento, per noi, deve essere un’occasione per continuare a innalzare il nostro livello tecnico e proseguire il nostro cammino verso la ricerca di punti salvezza. Lorenzetti? Angelo è un grande allenatore è stato più di un maestro per me e incontrarlo mi riempirà di gioia: ovviamente ciascuno cercherà di fare il massimo durante la partita e per me sarà un piacere abbracciarlo prima e dopo”.

“La partita con l’Itas Trentino per noi sarà la terza sfida contro una big in questo avvio di stagione visto che abbiamo già incontrato la Sir Safety Conad Perugia e l’Azimut Leo Shoes Modena: in queste due sfide non siamo riusciti a prendere nemmeno un set nonostante con Modena, almeno nel primo parziale, siamo restati comunque agganciati ai nostri avversari. La partita con Trento ci deve servire per dare continuità al nostro livello di gioco e, seppur con le nostre armi, dobbiamo provare a far crescere l’efficienza del nostro servizio. L’obiettivo? Contro una squadra di questo livello mi piacerebbe iniziare a conquistare un set, poi come al solito proveremo a giocarcela” conclude l’allenatore della top Volley.

In casa Trentino

L’Itas Trentino è reduce dalla sconfitta nel big match di Civitanova Marche (3-2) in casa della Lube. Il match di Trento verrà arbitrato da Massimo Florian e Umberto Zanussi e sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento su Lega Volley Channel mentre la diretta radiofonica si potrà ascoltare su Radio Antenne Errecì fm 97.3. “La SuperLega Credem Banca 2018/19 in questa prima parte del mese di novembre offre continuamente l’opportunità di giocare partite - ha detto Aaron Russell alla vigilia della gara -. Per noi è un bene che sia così perché, come accaduto una settimana prima dopo la sconfitta con Perugia, avremo nuovamente l’occasione di riscattarci e provare a tornare alla vittoria contro Latina. E’ una partita casalinga ed è una opportunità importante che dovremo saper cogliere”.