Pallavolo, Top Volley in trasferta per l’anticipo con Padova. La diretta su Rai Sport

Anticipo con diretta su Rai Sport per la Top Volley che oggi, 23 novembre, alle 18 scende in campo per la sfida con il Kioene Padova. Entrambe le squadre arrivano da risultati positivi: i pontini di coach Lorenzo Tubertini hanno superato il Sora (1-3) nella trasferta di Veroli mentre i patavini hanno strappato la vittoria sul campo di Trento (2-3) in una sfida decisa da Yuki Ishikawa, lo schiacciatore giapponese ex della partita visto che ha giocato due stagioni alla Top Volley.

In classifica Padova è avanti con otto punti, incollata a Milano e Verona, mentre la Top Volley insegue con sei punti. Dopo la sfida di Padova, che vedrà anche la presenza del sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan proprio come accaduto a Veroli contro Sora, i pontini torneranno immediatamente a casa per preparare l’ennesimo turno infrasettimanale di mercoledì prossimo 27 novembre alle 20:30 con Trento: il match con i Campioni del Mondo si giocherà al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina e i biglietti sono già in vendita online all’indirizzo www.top-volley.it/tickets.

In casa Top Volley

Nell’ultima uscita Tubertini ha tenuto a riposo l’olandese Van Garderen e s’è affidato alla coppia di posti quattro composta dall’argentino Ezequiel Palacios (votato come Mvp del derby laziale) e dal tedesco Moritz Karliztek. Diagonale consolidata con Sottile in palleggio (a cui ha dato spesso il cambio il giovane Milan Peslac) opposto a Jean Patry, l’attaccante transalpino che occupa attualmente l’ottava posizione nella classifica dei bomber della Superlega con 107 punti (due settimane fa era quinto). Al centro il toscano di Bibbiena Andrea Rossi e il canadese con passaporto polacco Arthur Szwarc con il prezioso inserimento di Alberto Elia che, entrato a partita in corso contro Sora, ha dato un contributo decisivo a muro con un paio di palloni intercettati che hanno favorito i contrattacchi cruciali nel finale di match. Il libero Mimmo Cavaccini che sta impressionando molto positivamente dal suo arrivo alla Top Volley e in queste settimane non sta nascondendo la voglia di essere sempre più un protagonista di questa stagione dei pontini in cui l’obiettivo salvezza resta prioritario.

Le dichiarazioni alla vigilia

Mimmo Cavaccini (Top Volley): “Padova ha un roster di alto livello con giocatori molto affermati anche a livello internazionale e andiamo da loro con la consapevolezza che puntano ai play-off scudetto. Arrivano da una vittoria contro Trento che fa molto morale e in casa vorranno anche riscattarsi dall’ultima sconfitta rimediata davanti al loro pubblico. In questo campionato nulla è certo, le partite vanno giocate perché il campionato è troppo livellato e rischi di tornare a casa dopo un’ora e nemmeno te ne accorgi”.

Fernando Hernandez (Kioene Padova): ”Dobbiamo recuperare le energie dopo la gara di Trento. Ci attende una sfida delicatissima contro una squadra molto difficile da affrontare. Latina verrà qui per dare battaglia. Nonostante gli acciacchi e le sfide ravvicinate, stiamo lavorando bene in palestra. Dobbiamo continuare così cercando di arrivare ad ogni appuntamento il più preparati e concentrati possibile”.

La gara

8a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 23 novembre 2019, ore 18.00

Kioene Padova – Top Volley Latina Diretta RAI Sport Diretta streaming su raiplay.it

Arbitri: Cappello e Piperata, terzo arbitro: Notaro

Addetto al video check: Antonaci, segnapunti: Sartor