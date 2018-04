Pallavolo, playoff 5° posto: Taiwan Excellence a Milano per il ritorno dei quarti

Si gioca al PalaYamamay di Busto Arsizio il futuro della Taiwan Excellence nei playoff 5° posto Superlega UnipolSai. Latina è impegnata oggi pomeriggio alle 18 nella gara di ritorno con la Revivre Milano; una gara importantissima per proseguire il cammino nel torneo mette in palio un posto nelle Coppe Europee della prossima stagione.

Si parte dalla partita di andata vinta al quinto set dagli uomini di coach Di Pinto che però devono vincere per passare il turno, nel caso di una sconfitta al tiebreak si ricorrerà al golden set (un ulteriore tiebreak).

I playoff 5° posto

La formula di questo torneo è a eliminazione diretta, i quarti e le semifinali si disputano con la formula andata, ritorno ed eventuale golden set (se i punti conquistati nelle due gare sono gli stessi), mentre la finale si gioca in una sola gare “secca” in casa della migliore classificata al termine della stagione regolare. Chi passerà il turno incontrerà la vincente tra Monza-Piacenza (questa sera).

In casa Revivre Milano

La formazione allenata dal “Monumento di Sabaudia” Andrea Giani ha chiuso al sesto posto la stagione regolare ed è stata eliminata dai Playoff scudetto dall’Azimut: 3-2 a Modena e 1-3 in Lombardia. Milano ha affidato in estate la panchina ad Andrea Giani che ha voluto come vice l’ex Matteo De Cecco e mantenuto solo tre elementi: il palleggiatore Sbertoli e i centrali Tondo e Galassi. Sono arrivati al palleggio Nicola Daldello da Monza e a stagione iniziata il portoricano Angel Javier Perez Rivera dal Gigantes; come opposti l’olandese Nimir Abdel-Aziz e Alessandro Preti; al centro Matteo Piano da Modena e Taylor Averill da Padova; di banda Ruben Schott dal Berlino (Ger), Klemen Cebulj da Civitanova e l’ex Kevin Klinkenberg; come liberi Fabio Fanuli sempre da Latina e Alessandro Piccinelli dal Club Italia. Nella gara di andata, Giani ha schierato Sbertoli al palleggio e Abdel Aziz opposto, Galassi e Averil centrali, Kinkenberg e Cebulj (dal secondo set Schott) schiacciatori, Fanuli libero e ha optato in tutti i set del doppio cambio con Perez e Tondo in campo.

In casa Taiwan Excellence

La Taiwan Excellence viene da una serie positiva di quattro vittorie, il tiebreak vinto proprio in casa della Revivre nell'ultima giornata della stagione regolare, i due 3-0 con Castellana e il 3-2 della scorsa settimana a Latina. La formula ad eliminazione diretta però ammette pochi passi falsi. Di Pinto nella gara di andata si è affidato a Sottile in regia e Starovic opposto, Le Goff e Gitto centrali, Savani (Maruotti) e Ishikawa di banda, Shoji libero.

I precedenti in campo e gli ex

Ci sono stati 14 precedenti tra queste due formazioni con Latina in vantaggio 10-4, il bilancio in Lombardia è sempre a favore dei pontini 1-5. E’ la terza volta che le due squadre si affrontano in questo torneo: nel 2015-16 passò Latina 2-0; nel 2016-17 passò Latina 2-1. Gli ex in campo sono Fabio Fanuli (2016-17), Kevin Klinkenberg (2016-17) e Matteo De Cecco (2009-11 da vice e 2008-09 da atleta) da una parte, Daniele Sottile (2015 fino al 1° dicembre) e Sasha Starovic (2016-17 fino al 27 gennaio) dall’altra.

Le dichiarazioni alla vigilia

Carmelo Gitto: “Per noi questo torneo ci serve per riscattare il campionato dove non abbiamo brillato, può essere un’opportunità di rivalsa per metterci in mostra e cercare di dimostrare il valore effettivo. Non sarà una gara come quella dell’andata perché Milano in casa può riscattarsi e giocare meglio. Dobbiamo stare attenti. È un momento positivo per noi perché stiamo esprimendo un buon gioco e questo ci rende mentalmente sereni e andiamo per giocarcela a viso aperto.”

Andrea Giani: “Partita da dentro o fuori, in palio c’è il passaggio del turno e noi vogliamo proseguire nei Playoff Challenge. Sappiamo che non sarà semplice perché Latina ha dimostrato di essere un ottima squadra anche nel match di andata. Dobbiamo far tesoro di alcune situazioni di gioco che a Latina non abbiamo affrontato bene, ed avere un approccio agonistico differente rispetto l’andata. Dovremo aggredire con la tecnica e la tattica i nostri avversari con una volontà differente e più forte rispetto la scorsa settimana”.