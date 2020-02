Pallavolo, settimana cruciale per il campionato: la Top Volley fa visita a Ravenna

Settimana cruciale per la Top Volley Cisterna che mercoledì 5 febbraio alle 20.30 nel turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato, fa visita alla Consar Ravenna. I pontini arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta 1-3 nel match con Modena (23-25, 28-26, 13-25, 20-25) mentre Ravenna ha superato 3-1 il Monza (25-21, 18-25, 25-20, 32-30). Nella classifica del massimo campionato maschile i ravennati sono settimi con 21 punti (7 vittorie e 10 sconfitte) mentre la Top Volley è dodicesima con 9 punti (3 vittorie e 13 sconfitte).

“Dobbiamo essere pronti per questa settimana importante contro Ravenna prima e Sora dopo, due match cruciali per noi, questo gruppo ha un gran cuore. Salvezza? Noi ci proveremo sempre, ogni tanto saliamo a un livello in cui possiamo giocarcela con tutti ma abbiamo anche dei cali - spiega Maarten Van Garderen, schiacciatore olandese della Top Volley - Ci capitano cali grossi come quello nel terzo set con Modena, quello in cui i nostri avversari hanno saputo approfittare del fatto che ci siamo un po’ spenti. Ci vuole anche un po’ di fortuna e che i punti pensanti inizino ad arrivare. Nel girone d’andata abbiamo sbagliato due partite importanti con squadre che sono nella seconda parte della classifica mentre contro le big abbiamo sempre rischiato di giocare il tie-break mentre con Perugia ci siamo anche riusciti”.

Le statistiche

Nell’ultima partita giocata contro Modena gli avversari della Top Volley Cisterna hanno fatto segnare il record di giornata per quanto riguarda l’attacco di squadra (60,9%) e anche il record degli aces (13 punti diretti) mentre, sempre nell’ultima sfida giocata, Ravenna (il prossimo avversario), ha fatto registrare ben tre record: la miglior ricezione di giornata (40,7%), il maggior numero di muri vincenti (13) e quello dei punti totali (80). Nelle statistiche individuali dell’ultimo turno invece Zaytsev (Modena) è stato MVP e anche il miglior realizzatore globale del quinto turno con 23 punti e lo stesso Zaytsev insieme a Sharone Vernon-Evans (Consar Ravenna) è stato il top negli attacchi punto (19).

#Accendiamoilrispetto

Il giorno successivo alla partita con Ravenna. giovedì 7 febbraio, la Top Volley insieme alla Consar Ravenna daranno vita al progetto etico #Accendiamoilrispetto visitando insieme la scuola Vincenzo Randi di via Marzabotto a Ravenna. Il progetto, giunto al quinto anno consecutivo, finora ha già coinvolto 10mila studenti e da due anni ha il patrocinio della Polizia di Stato. Infatti a Ravenna, insieme a Daniele Sottile della Top Volley e Davide Saitta con Thijs Ter Horst (Ravenna), ci sarà anche il personale in divisa della Polizia di Stato della Questura di Ravenna, divisione Anti Crimine. Oltre a loro anche Candido Grande, direttore sportivo, e Giuseppe Baratta, della comunicazione della Top Volley, mentre per la Porto Robur Costa-Consar anche il coach e ds Marco Bonitta accompagnato dal presidente Luca Casadio, da Roberto Costa, Teresa Arfelli, Paolo Badiali e Massimo Montanari. Insieme a loro Andrea Montecalvo e Federica Mantovani di AbbVie e i giornalisti che seguiranno l’evento che verrà replicato anche in occasione della partita con Trento.

Il derby con Sora

Domenica 9 febbraio la Top Volley torna al palazzetto di Cisterna per la gara con Sora (inizio alle 18). Ecco i prezzi al botteghino del palazzetto dello sport aperto solo il giorno della partita dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 a inizio gara. Settore Gold numerato (dietro le panchine) intero 15 euro, ridotto 10 euro (8-16 anni non compiuti), under 8: ingresso omaggio senza posto garantito. Settore Silver non numerato (tutto il resto del palazzetto) intero 10 euro, ridotto: 5 euro (8-16 anni non compiuti), under 8: ingresso omaggio senza posto garantito. Ai biglietti acquistati on-line e presso le ricevitorie, si aggiunge il diritto di prevendita. On-line sono in vendita solo i biglietti interi, i ridotti si possono acquistare solo al botteghino del palazzetto.