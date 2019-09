Pallavolo, la Top Volley si prepara al campionato: amichevole a Cisterna con Sora

Prosegue il lavoro e la preparazione atletica della Top Volley in vista dell’inizio del campionato domenica 20 ottobre contro Perugia e nonostante le assenze di cinque giocatori ancora impegnati con le Nazionali o reduci dall’avventura dell’Europeo.

Il centrale polacco di passaporto canadese Arthur Szwarc, che ha svolto alcuni giorni di allenamento con il gruppo, è partito martedì mattina alla volta del Giappone dove giocherà al World Cup proprio come lo schiacciatore argentino Ezequiel Palacios, mentre l’opposto Jean Patry con la sua Francia che ha eliminato l’Italia è ancora impegnato nel campionato Europeo. A causa delle eliminazioni di Germania e Olanda arriveranno invece lunedì Moritz Karlitzek e Maarten Van Garderen.

Domani, giovedì 26 settembre alle 17:30 la formazione di coach Lorenzo Tubertini riceverà a Cisterna la visita del Sora in occasione del quarto allenamento congiunto di questa pre-season a ingresso libero per tutti.

In considerazione delle tante assenze, Tubertini focalizzerà la sua attenzione sulle dinamiche tecniche in vista dell’appuntamento con Sora che sarà un riferimento utile anche per raccogliere dati. “Questo è un test che serve soprattutto ai nostri giovani per fare ancora un po’ di esperienza, mentre ai titolari che abbiamo a disposizione sarà utile per consolidare il lavoro che stiamo facendo” chiarisce il coach. Andrea Rossi, centrale toscano alla sesta stagione consecutiva alla Top Volley, analizza così la situazione: “ci aspetta un’importante test per valutare la nostra preparazione anche se siamo in un numero un po’ ridotto resta comunque un’occasione importante per allenarci e per renderci conto di quale sarà il livello quest’anno”.

Finora la Top Volley ha affrontato tre test-match: l’ultimo in ordine di tempo è stato quello con Roma Volley Club di serie A3 che s’è concluso con la vittoria della formazione pontina per 3-1, dopo quelli vinti 4-0 contro Sabaudia (A3) e Massa Lubrense (B).

Continua la campagna abbonamenti

Continua la campagna abbonamenti e, in occasione del test match, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento direttamente al botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna di Latina. Per informazioni www.top-volley.it/abbonamenti. Intanto nei giorni scorsi è ripartita l’attività del settore giovanile della Top Volley, per informazioni e iscrizioni si può scrivere all’indirizzo email settoregiovanile@top-volley.it.