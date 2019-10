Pallavolo, Top Volley pronta per il via al campionato. L’esordio con Perugia

Conto alla rovescia per l’inizio del campionato di Superlega. Domenica 20 ottobre la Top Volley fa il suo esordio al palazzetto di via delle Province a Cisterna ospitando Perugia.

Fair play e beneficenza

Un importante momento è previsto in campo prima dell’inizio della gara: la formazione pontina, nei giorni scorsi premiata per il fair play come la squadra prima in classifica per numero di cartellini verdi ricevuti durante l’ultimo campionato di Superlega, ha deciso di donare il premio in denaro ricevuto dalla Lega Pallavolo serie A all’associazione Lucky Friends di Lamezia Terme che si occupa di far praticare sport agli atleti speciali con sindrome di down, aiutando allo stesso tempo le famiglie. Con la Lucky Friends la Top Volley ha un rapporto storico di collaborazione con tutta la comitiva degli atleti speciali che viene coinvolta negli eventi della Top Volley che devolverà dunque il premio di 15.000 attribuito dalla Lega Pallavolo Serie A con la consegna del maxi assegno domenica, prima della partita.

La presentazione di squadra a maglie

Intanto sabato 19 ottobre dalle 18 in piazza XIX Marzo a Cisterna ci sarà la presentazione ufficiale della Top Volley. Sarà un evento gratuito che vedrà la partecipazione di tutta la squadra allenata da coach Lorenzo Tubertini. “La presentazione è un momento molto importante perché sancirà il nostro consolidamento sul territorio di Cisterna per vedere finalmente il palazzetto dello sport esaurito - spiega il presidente Gianrio Falivene - dovremo giocare la partita al 110% per sperare di poter mettere in difficoltà una squadra come Perugia che oggettivamente è la squadra con il giocatore più forte del mondo, noi vogliamo rendergli la vita difficile”.

Nel corso della presentazione verranno svelate anche le quattro maglie di questa stagione: la prima maglia, caratterizzata da una grafica innovativa e moderna, che nelle anteprime private ha suscitato enormi apprezzamenti, la seconda, che avrà un colore nettamente in contrasto con la prima, poi ci sarà quella del libero, con una colorazione molto particolare, mentre la quarta maglia sarà quella da riscaldamento, la cosiddetta maglia pre-gara, con una colorazione intensa e coinvolgente.

Prenderanno la parola Gianrio Falivene, che ripercorrerà gli anni di storia del Club con un veloce “viaggio fotografico”, verrà introdotto il nuovo presidente onorario della Top Volley, poi sarà la volta delle autorità presenti: il sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan, il vice sindaco e assessore allo sport Vittorio Sambucci, il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, quindi sarà la volta del Direttore eventi Fipav Lazio Luciano Cecchi e il presidente del Comitato Regionale Lazio della Fipav Andrea Burlandi. Ci sarà un video con il saluto di un tifoso molto speciale, poi verrà presentata tutta la grande famiglia della Top Volley, poi lo staff medico, quello tecnico e infine i giocatori. La serata verrà presentata da Alessandro Antinelli (Rai Sport) e animata dal comico Sergio Viglianese (Zelig).