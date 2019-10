Pallavolo: verso l’inizio del campionato, si chiude la campagna abbonamenti della Top Volley

Si avvicina l’inizio del campionato per la Top Volley che farà il suo esordio domenica 20 ottobre ospitando Perugia. Domani, venerdì 11 ottobre si chiude intanto la campagna abbonamenti per le partite casalinghe che si giocheranno al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna. Per sottoscrivere gli abbonamenti si potrà fare riferimento alla sede della Top Volley in via Don Morosini, 125 (Galleria Pennacchi) al primo piano per tutta la giornata di domani. Per info www.top-volley.it/abbonamenti.

Il palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina è diviso in due settori: il parterre Gold numerato, ovvero la tribuna bassa vicina alle panchine, e tutto il resto del palasport. L’abbonamento Sostenitore, quello dedicato a chi vuole testimoniare il suo attaccamento al Club pontino, costa 500 euro e dà diritto al posto in zona vip a pochissimi metri dal campo per le 12 partite casalinghe, l’accesso all’area hospitality e a una maglia da gara della squadra.

Gold – L’abbonamento Gold (parterre numerato dietro le panchine) intero costa 150 euro e ridotto 100 euro (8-16 anni non compiuti). In questo settore le partite di campionato costano 20 euro (ridotto 15 euro) per i quattro top-match (Perugia, Civitanova, Modena e Trento) e 15 euro (ridotto 10 euro) per le altre otto sfide.

Silver – L’abbonamento Silver (non numerato, settore: tutto il resto del palazzetto) intero costa 100 euro e ridotto 60 euro (8-16 anni non compiuti). In questo settore le partite di campionato costano 15 euro (ridotto 10 euro) per i quattro top-match (Perugia, Civitanova, Modena e Trento) e 10 euro (ridotto 5 euro) per le altre otto sfide.

Under 7 – Per i giovanissimi Under 7 l’ingresso al palazzetto è gratuito ma senza posto garantito.

Torneo di Veroli

Sempre domani e sabato la Top Volley scenderà in campo al PalaCoccia di Veroli per l’11esima edizione del Memorial Nonno Gino; oltre alla formazione di coach Lorenzo Tubertini partecipano anche il Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e l’Emma Villas Aubay Siena (A2). La Top Volley sfida domani alle 17:30 i campioni uscenti di Vibo Valentia, mentre alle 19:30 il duello sarà tra Sora e Siena. Nella giornata conclusiva (sabato) alle 16 le perdenti degli scontri del giorno precedente si contenderanno un posto sul podio mentre a seguire la finalissima. La Top Volley ha vinto il trofeo sorano per quattro volte, l’ultima nella stagione 2017/2018.