Pallavolo, lotta dura per la salvezza: la Top Volley prepara la partita con Modena

E’ delicata la situazione in classifica della Top Volley Cisterna alla ricerca di punti per la salvezza e che domenica 2 febbraio (con anticipo alle 15.30) è chiamata alla difficile partita in casa con Modena. Gli uomini di coach Gramenzi sono al lavoro in vista dell'importante match che arriva dopo la sconfitta con Monza. Sconfitta di cui è stata fatta un’attenta analisi in casa Top Volley all’indomani della gara di sabato.

Una partita in cui la compagine pontina aveva vinto il primo set (22-25) e stabilito anche il record del parziale più lungo dell’intero turno - 37 minuti -. Ma quella tra Top Volley e Monza è stato acme il match più lungo di tutta la giornata di Superlega con due ore e due minuti di match. Mentre la Top Volley ha saputo mantenere il livello di cambio palla del primo set anche in quelli successivi, giocando praticamente sempre a un livello costante, dall’altra parte della rete è cresciuto il livello dell’attacco monzese che alla fine della sfida ha fatto registrare il 55%, ovvero il massimo di tutte le squadre di Superlega impegnate. L’opposto Kurek ha giocato nel terzo e quarto parziale con un attacco dell’86% mentre le statistiche del turno indicano Dzavoronok come il miglior realizzatore (26 punti) e il migliore negli attacchi punto (23) di tutta la giornata mentre il libero di Monza Goi è stato votato MVP.

Verso la gara con Modena

Il match di domenica 2 febbraio con Modena è anticipato alle 15:30 e la biglietteria online è già attiva su www.top-volley.it/tickets. Finora la vendita sta procedendo bene e ci si aspetta una buona cornice di pubblico al palazzetto dello sport di Cisterna.