Pallavolo, la Top Volley Cisterna ospita la capolista Lube: partita in diretta su Rai Sport

Dopo una lunga pausa torna in campo oggi, 19 gennaio, alle 18 la Top Volley Cisterna che ospita Lube. La partita che sarà giocata al palazzetto di via delle Province, contro la capolista della Superlega e formazione capace di vincere tredici match su quattordici in questa stagione, verrà trasmessa in diretta su Rai Sport ma anche all’estero le immagini del match verranno diffuse da Sportklub in Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro, poi grazie a Match TV in Russia, a Polsat in Polonia, mentre BTV trasmetterà il match dal palazzetto di Cisterna in Bulgaria, e DSmart in Turchia.

Sono 52 i precedenti tra la Top Volley e la Lube, una sorta di “classica” del massimo campionato italiano anche se sono stati i cucinieri a prevalere per 43 volte su 52 e l’ultima vittoria dei pontini fu il 29 ottobre del 2017 con un netto 3-0.

La Top Volley, penultimi in classifica e reduce dal turno di riposo, cerca il colpaccio anche perché la classifica non è delle migliori mentre dall’altra parte della rete i biancorossi, caduti al tie break giovedì sera contro Milano e che hanno visto interrompersi la striscia positiva in Regular Season dopo tredici vittorie, restano saldamente in vetta e vogliono rifarsi. "Conosciamo i punti di forza della Lube, la squadra che finora ha vinto tutte le partite tranne l'ultima nel turno infrasettimanale, e sappiamo anche quali sono i loro punti deboli: non sarà una partita facile anche perché di match semplici non ce ne sono ma noi dobbiamo per forza di cose puntare a fare punti pesanti in chiave salvezza - ha chiarito il regista Milan Peslac, alla sua prima stagione alla Top Volley - Possiamo esprimerci a livelli interessanti ma spesso non siamo riusciti a trasformare questo in punti, dobbiamo provare a invertire questa tendenza in ogni partita a cominciare da questa con la Lube”.

In settimana coach Lorenzo Tubertini ha ritrovato i Nazionali impegnati nelle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo con Jean Patry che con la sua Francia ha strappato il pass da protagonista (è stato il miglior realizzatore del torneo) superando in finale, a Berlino, la Germania di Moritz Karliztek, molto positiva anche l’esperienza di Arthur Szwarc che, con il Canada, ha trovato il pass per le Olimpiadi nel torneo di Vancouver, mentre Maarten Van Garderen e la sua Olanda non si sono qualificate. Ha lavorato a Cisterna di Latina Ezequiel Palacios che invece, con l’Argentina, aveva già ottenuto il pass per il torneo a cinque cerchi.

I biglietti

La disponibilità dei biglietti è ancora buona e la biglietteria online è aperta su www.top-volley.it/tickets. Ecco i prezzi al botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna che sarà aperto solo la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 a inizio gara. Settore Gold numerato (dietro le panchine) intero 20 euro, ridotto 15 euro (8-16 anni non compiuti), under 8 ingresso omaggio senza posto garantito. Settore Silver non numerato (tutto il resto del palazzetto), intero 15 euro, ridotto 10 euro (8-16 anni non compiuti), under 8: ingresso omaggio senza posto garantito.