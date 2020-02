Pallavolo, la Top Volley lotta ma poi cede a Modena in 4 set. Pesante la classifica

Dopo oltre due ore di gioco la Top Volley Cisterna esce sconfitta (1-3) dalla sfida casalinga con la Leo Shoes Modena dopo essere andata avanti nel primo parziale. Con 23 punti e il 61% in attacco Ivan Zaytsev (eletto MVP a fine match) è stato il miglior realizzatore della partita, in casa Top Volley l’olandese Maarten Van Garderen ha messo a referto 17 punti (61%) e seguito da Karlitzek (14) e dai due centrali Szwarc (14) e Rossi (13). Pesante ora la classifica con la Top Volley penultima con 9 punti; dietro solo Sora a 5 punti.

I commenti del post gara

Maarten Van Garderen (Top Volley Cisterna): “Anche in questa partita abbiamo giocato a buon livello, come spesso facciamo, ma purtroppo dopo l’1-1 non siamo riusciti a dare continuità durante tutto il match. Nello specifico siamo stati in difficoltà nel terzo set e lo loro hanno approfittato”.

Lorenzo Tubertini (coach Top Volley Cisterna): “I nostri avversari hanno fatto una grande partita perché II abbiamo giocato una fase break molto aggressiva non gli abbiamo permesso di giocare al centro ma sono stati costretti a sfruttare i laterali. Per noi nel terzo set non è stato semplice giocare ai livelli del secondo. Nel quarto abbiamo rischiato di finire 23-23 i ragazzi hanno lottato e ci hanno provato. Le partite alla nostra portata ci sono”.

Micah Christenson (Leo Shoes Modena): “Siamo soddisfatti perché abbiamo vinto una partita importante per noi, è stata una vittoria complicata perché la Top Volley Cisterna con i battitori e i sistemi di gioco che hanno dimostrato di avere possono rimanere in partita. Siamo stati forti in battuta e ora ci aspettano le partite più complicate della stagione”.

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena): “Anche in questo match abbiamo dimostrato che stiamo spingendo tantissimo e le cose ci stanno andando bene. Sappiamo cosa ci aspetta ora ci prepariamo per l’impegno della Coppa Italia”.

La partita

La Leo Shoes Modena si è presentata a Cisterna senza Matt Anderson che è diventato papà mentre in casa Top Volley tutti disponibili per Tubertini che ha recuperato anche Cavaccini. In avvio di partita i pontini scendono in campo con Sottile in palleggio in diagonale con Patry, Van Garderen e Palacios di banda, al centro Szwarc e Rossi con Cavaccini libero.

PRIMO SET - Nel primo set la Top Volley Cisterna combatte per mezz’ora ma non riesce a riacciuffare Modena che la spunta 23-25. In campo la formazione pontina tiene testa ai modenesi nell’avvio (9-9) poi la sfida è a strappi con Modena che, dal vantaggio Top (10-9) si prende un primo break (12-17) ma Van Garderen spinge e i pontini recuperano fino al 18-19 con Giani che deve chiamare il time-out per arginare Patry (sei punti nel primo set) poi sul 19-22 è Tubertini a dover spezzare il gioco. Il finale è intenso con Karlitzek che va al servizio (22-23), ma Modena tiene (23-24), la Top ne annulla uno ma non può nulla contro Zaytsev che la chiude.

SECONDO SET - Dopo aver lottato nel primo parziale la Top Volley strappa letteralmente dalle mani il secondo set a Modena, un 28-26 ottenuto di prepotenza dopo un gioco altalenante che sul 26-26 ha vissuto il suo epilogo con Karlitzek che ha stampato Zaytsev (27-26) e, dopo aver annullato due set point a Modena è stato Van Garderen a chiudere il conto con l’ace del 28-26. In precedenza la Top Volley era stata avanti 17-21 ma un lungo turno in battuta di Bednorz ha portato Modena a impattare sul 22-22. Zaytsev sempre in gran vena (sette punti nel secondo set che si aggiungono ai dieci del primo) mentre in casa Top è Van Garderen a dare la scossa.

TERZO SET - Nel terzo set Karlitzek resta in campo di banda insieme a Van Garderen, per il resto la Top Volley gioca così come aveva iniziato. Le cose non vanno bene perché Modena riprende a martellare con la battuta mandando in difficoltà la ricezione pontina (33%) e il set si chiude 13-25 con Bednorz determinante con l’86% in attacco e seti punti. Sul 13-19 Tubertini prova a dare la scossa ma le cose non migliorano: sul 13-21 il coach getta nella mischia anche Peslac e Palacios ma il set è indirizzato e finisce 13-25 con Modena più incisiva anche a muro (quattro quelli vincenti con moltissime palle toccate e ricostruite).

QUARTO SET - Nel quarto spicchio di gara la Top Volley combatte per 28 minuti ma alla fine deve cedere a Modena che s’impone 20-25 al termine di un set ricco di capovolgimenti di fronte: decisivo lo strappo di Zaytsev e compagni che passano dal 18-20 al 18-23, un break di tre punti che poi viene interrotto da Van Garderen che risponde con due punti in sequenza (20-23) ma poi sbaglia la battuta e regala il 20-24 a Modena che archivia 20-25.

Tabellini

TOP VOLLEY CISTERNA - LEO SHOES MODENA 1-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Peslac 1, Szwarc 7, Cavaccini (lib.), Van Garderen 17, Sottile, Patry 15, Karlitzek 11, Elia, Onwuelo, Palacios. Ne: Rondoni, Rossato. All. Tubertini

LEO SHOES MODENA: Zaytsev 23, Bednorz 18, Rossini (lib.), Holt 10, Mazzone 9, Kaliberda 13, Estrada Mazorra. Ne: Iannelli, Truocchio, Pinali, Bossi, Lusetti, Rinaldi. All. Giani

Arbitri: Simone Santi (Città di Castello) e Alessandro Tanasi (Noto)

Parziali: 23-25 (29’), 28-26 (34’), 13-25 (26’), 25-20 (28’)

Statistiche: Cisterna: ricezione 39% (15%), attacco 50%, aces 7 (err.batt. 15), muri pt. 10; Modena: ricezione 45% (19%), attacco 56%, aces 13 (err.batt. 21), muri pt. 8;

Spettatori 2.560

MVP: Zaytsev (Leo Shoes Modena)