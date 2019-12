Pallavolo, la Top Volley Cisterna torna a sorridere: superata Piacenza al tie break

Dopo cinque sconfitte consecutive torna a sorridere la Top Volley Cisterna che davanti alle telecamere di Rai Sport supera la Gas Sales Piacenza al tie-break, al termine di una sfida durata oltre due ore. Ossigeno per la squadra pontina dopo un periodo in cui le cose non giravano nel verso giusto. Alla luce di questa vittoria da due punti, ottenuta sul parquet del palazzetto dello sport di Cisterna, la Top Volley sale a quota nove punti nella classifica della Superlega, agguanta Vibo e si porta a due lunghezze proprio dal Piacenza.

I commenti del post gara

Lorenzo Tubertini (coach Top Volley Cisterna): “Venivamo da un periodo in cui le cose non giravano nel verso giusto e questa vittoria è molto importante per noi: devo ringraziare i miei ragazzi perché abbiamo giocato una partita senza Cavaccini, poi abbiamo perso anche Van Garderen, la squadra è stata in campo e ha saputo vincere un primo set partito male e non si è mai persa d’animo, dopo due momenti molto brutti compreso quello del terzo set, abbiamo giocato e risposto perché il nostro desiderio era quello di vincere questa partita”.

Andrea Rondoni (Top Volley Cisterna): “Ho avuto il compito di sostituire Cavaccini, ero molto motivato per questo ma ho affrontato la situazione cercando di restare sempre concentrato. Il mio obiettivo era di mantenere la ricezione e in difesa sono riuscito a entrare quasi subito in partita. Sono consapevole che non sempre sono riuscito a fare del mio meglio ma nei momenti delicati siamo stati uniti e gli altri ragazzi mi hanno aiutato. Dedico questa vittoria a mio papà che sarebbe stato sicuramente felice di vedermi scendere in campo da titolare in Superlega”.

Andrea Gardini (coach Gas Sales Piacenza): “Spesso ci complichiamo le cose da soli, questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per il futuro, poi in questa partita abbiamo subìto il fatto che i nostri avversari hanno trovato alcune serie al servizio e questo ci ha messo in difficoltà dopo che avevamo vinto due set”.

La partita

Prima del fischio di inizio grande successo per l’iniziativa Teddy-Bear: i peluches raccolti verranno portati domani (lunedì) mattina al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da Sottile, Cavaccini e Karlitzek.

Con Cavaccini indisponibile coach Tubertini si affida a Rondoni nel ruolo di libero, in palleggio Sottile con Patry opposto, di banda Palacios e Van Garderen, Szwarc e Rossi al centro.

PRIMO SET - La Top Volley Cisterna vince il primo set 25-22 trascinata dal pubblico del palazzetto dello sport di Cisterna di Latina. Piacenza parte meglio (7-12) ma la Top Volley ricuce nonostante coach Tubertini debba sostituire Van Garderen con Karlitzek a causa di un leggero infortunio che l’olandese si procura ricadendo da rete. Il recupero è continuo e con un break la Top Volley impatta sul 12 pari. Patry mette tanta pressione agli avversari e Palacios pesca l’ace del 15-14 con la formazione pontina che mette il naso avanti e si costruisce le sue certezze difendendo molto e approfittando di qualche errore di troppo di Piacenza (svariate invasioni) sul 21-20 Elia prende il posto di Szwarc ed è proprio il centrale laziale a chiudere con il primo tempo che inchioda il risultato sul 25-22. Protagonista del primo set Jean Patry che chiude con sette punti e il 47% in attacco.

SECONDO SET - Nel secondo set la Top Volley non riesce a mettere in difficoltà Piacenza come nel primo parziale e Nelli e compagni ne approfittano per rimettere la partita in equilibrio vincendo 21-25. La Top Volley Cisterna inizia il set sull’entusiasmo del primo (7-6, 9-7) poi Piacenza impatta sull’11 pari e manda in difficoltà i pontini sul turno di battuta di Berger che porta i suoi avanti fino al 12-14: questo è lo strappo che indirizza le cose a favore della squadra di coach Gardini che poi trova la continuità dalla battuta con Nelli particolarmente ispirato a creare problemi alla ricezione di casa costringendo Sottile a correre parecchio. Piacenza mantiene un margine di vantaggio anche nel finale di set (14-18, 16-20, 20-23) preludio al 21-25 finale.

TERZO SET - La Top Volley si disunisce e perde anche il terzo parziale con Piacenza sempre avanti (6-10, 7-13, 9-19) con Sottile e compagni che non riescono mai a entrare in serie con la battuta e subiscono il servizio avversario con Berger molto pungente dalla linea dei nove metri. La posta in palio è molto alta e si accende anche una piccola contestazione con la Top Volley in fase di rimonta: sul 19-23 la panchina di Piacenza protesta, ma non è mai nulla di grave, Gardini chiama il time-out e al ritorno in campo i piacentini la chiudono 19-25. Meglio in attacco Piacenza che archivia il set con il 56% in attacco contro il 43% dei pontini, sostanziale equilibrio in ricezione (48% Cisterna e 47% Piacenza) meglio gli ospiti a muro con quattro block vincenti a uno. Trascinatore Koy con sei punti messi a referto mentre per la Top il miglior realizzatore del set è stato Palacios con cinque punti.

QUARTO SET - La partita è riaperta con il quarto set. La Top Volley Cisterna lo vince 25-18.L’avvio del quarto set vede la Top Volley avanti 6-2, Patry trova due ace di fila e il vantaggio dei pontini cresce fino all’11-6, Piacenza recupera ma la svolta arriva sul 14-13 quando il tedesco Karliztek va al servizio e piazza una raffica di battute incredibili che mandano letteralmente in tilt la ricezione piacentina: dal 14-13 si arriva al 21-13 con il pubblico in estasi ma soprattutto con la Top Volley che ritrova le sue certezze dalla linea di nove metri. La Top Volley riesce a chiudere dal 22-14 al 25-18 con il tedesco Karlitzek assoluto protagonista con la sua lunga serie al se 8 punti e il 50% in attacco.

QUINTO SET - Al quinto set è un delirio perché la Top Volley Cisterna cambia campo avanti 8-5 e la seconda fase del tie-break è una marcia trionfale con i pontini trascinati da Patry che riescono a chiudere 15-8 con tre punti a muro.

I tabellini

TOP VOLLEY CISTERNA - GAS SALES PIACENZA 3-2

TOP VOLLEY CISTERNA: Peslac, Szwarc 10, Van Garderen, Sottile, Patry 22, Karlitzek 16, Elia 3, Rossi 10, Rondoni (lib.), Palacios 12. Ne: Rossato, Onwuelo. All. Tubertini

GAS SALES PIACENZA: Fei 1, Cavanna 1, Scanferla (lib.), Yudin, Stankovic 11, Kooy 13, Botto, Berger 6, Nelli 18, Krsmanovic 12. Ne: Copelli, Tondo, Fanuli, Pistolesi. All Gardini

Arbitri: Ubaldo Luciani (Ancona) e Gianluca Cappello (Siracusa)

Parziali: 25-22 (30’), 21-25 (28’), 19-25 (31’), 25-18 (30’), 15-8 (15’)

Statistiche: Cisterna: ricezione 46% (23%), attacco 47%, aces 8 (err.batt. 17), muri pt. 8; Piacenza: ricezione 44% (22%), attacco 48%, aces 7 (err.batt. 19), muri pt. 10;

Spettatori: 1.110

MVP Patry