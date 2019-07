Pallavolo, calendario di Superlega: partenza in salita per la Top Volley Latina in campionato

Di nuovo un inizio in salita in campionato per la Top Volley Latina. Sono stati presentati questa mattina i calendari di Superlega, serie A2 e serie A3 al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme dove s’è tenuta la tre giorni di Volley Mercato.

Subito due partite di cartello per Sottile e compagni che nelle prime giornate saranno impegnati contro Perugia e Lube, quindi contro i vincitori della Coppa Italia (gli umbri) e dell’accoppiata scudetto e Champions League (i marchigiani), mentre alla quinta se la vedranno in casa di Modena contro Zaytsev, Bednorz e Christenson giusto per fare qualche nome.

Anche nella passata stagione la Top Volley inizio subito contro i top team: Perugia, Milano, Modena e Trento nelle prime sei uscite. “Cominciare con le big paradossalmente potrebbe avere anche dei piccoli vantaggi, per trarne vantaggio però dovremo essere scaltri e capaci a cogliere l’occasione qualora dovesse palesarsi - spiega Gianrio Falivene, presidente della Top Volley Latina - se le cose non dovessero andare bene per noi in questo avvio così comlicato, però, non bisognerà deprimersi perché mi viene di citare Lao Tzu "Fai le cose difficili quando sono facili, e inizia le grandi cose quando sono piccole. Un viaggio di mille miglia deve iniziare con un singolo passo”. Sarà poi sempre il campo a dirci, alla fine della stagione, se avremo lavorato bene o male”.

L’analisi del coach

“Non potendolo scegliere il calendario va preso così come viene, servirà pazienza all’inizio ma non mi dispiace giocare subito partite difficili, primo perché queste squadre è sempre meglio affrontarle all’inizio e poi perché così c’è la possibilità di confrontarci con il livello alto e questo può darci la possibilità di crescere più velocemente - aggiunge il coach Lorenzo Tubertini -. Ci sarà una lunga sosta tra il 26 dicembre e il 19 gennaio, in quel periodo dovremo ritrovare il ritmo di gioco velocemente, poi nel ritorno dovremo essere bravi a mantenere il livello”.

Il calendario della Top Volley

Le prime nove giornate si giocheranno praticamente in un mese e sarà un inizio sicuramente complicato per la Top Volley che esordirà contro Perugia il 20 ottobre nel match in programma al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina: il debutto sarà contro una delle squadre più accreditate alla vittoria finale del torneo che nella passata stagione ha vinto la Coppa Italia e lo scudetto in quella precedente. La squadra umbra ha nelle sue fila giocatori del calibro di Leon, Atanasijevic e De Cecco. Potrebbe essere il primo sold-out della storia al palazzetto di via delle Province a Cisterna. Nella seconda giornata (27 ottobre) la Top Volley osserverà il turno di riposo, per poi tornare in campo nel terzo turno (3 novembre) in casa della Lube campione d’Italia e vincitrice della Champions League mentre nella quinta giornata la Top Volley sarà a Modena, formazione allenata da Andrea Giani con una batteria di campioni. Il 27 novembre dall’altra parte della rete ci sarà Trento mentre il derby laziale con Sora sarà alla settima giornata: il 20 novembre si giocherà a Veroli e il 9 febbraio a Cisterna di Latina. Il 22 dicembre al palazzetto di via delle Province di Cisterna arriverà il Piacenza mentre il 26 dicembre la Top Volley giocherà a Perugia.

Il roster

Al Volley Mercato la Top Volley ha chiuso il roster, ecco i protagonisti della prossima stagione: Sottile e Peslac (palleggiatori), Patry e Onwuelo (opposti), Van Garderen, Karlitzek, Palacios e Rossato (schiacciatori), Rossi, Elia e Szwarc (centrali), Cavaccini e Rondoni (liberi).

Scambio video e dati

La Lega Pallavolo Serie A ha stretto un accordo con Hudl, la piattaforma leader mondiale per l’analisi della performance sportiva, per fornire un sistema di scambio video e dati a tutti i Club a partire dalla stagione 2019/2020 che permetterà alle squadre di studiare il mercato mondiale fornendo analisi tecniche e soluzioni per il mercato.

Le date della stagione

Inizio regular season: 20 ottobre 2019, termine regular season 29 marzo 2020

Play Off Scudetto - Quarti di Finale: 1, 4/5, 11/12 aprile 2020; semifinali: 18, 20, 23, 25, 28 aprile 2020; finali: 1, 3, 7, 9, 12 maggio 2020

Del Monte® Supercoppa a Civitanova Marche: - 31 ottobre – 1 novembre 2019: semifinali: Cucine Lube Civitanova – Modena Volley e Sr Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Del Monte® Coppa Italia: quarti di finale: 22-23 gennaio 2020; final four: 22-23 febbraio 2020

Il calendario completo

Giornata 1

Andata 20 Ottobre 2019 – Ritorno 26 Dicembre 2019

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Piacenza

Leo Shoes Modena - Kioene Padova

Calzedonia Verona - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Vero Volley Monza - Allianz Milano

Consar Ravenna - Itas Trentino

Top Volley Latina - Sir Safety Conad Perugia

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: riposo

Giornata 2

Andata 27 Ottobre 2019 – Ritorno 16 Gennaio 2020

Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona

Itas Trentino - Vero Volley Monza

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Kioene Padova - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Consar Ravenna

Gas Sales Piacenza - Leo Shoes Modena

Top Volley Latina: riposo

Giornata 3

Andata 3 Novembre 2019 – Ritorno 19 Gennaio 2020

Cucine Lube Civitanova - Top Volley Latina

Leo Shoes Modena - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Calzedonia Verona - Gas Sales Piacenza

Vero Volley Monza - Sir Safety Conad Perugia

Consar Ravenna - Allianz Milano

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Itas Trentino Kioene Padova: riposo

Giornata 4

Andata 10 Novembre 2019 – Ritorno 26 Gennaio 2020

Sir Safety Conad Perugia - Allianz Milano

Itas Trentino - Calzedonia Verona

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Kioene Padova

Consar Ravenna - Leo Shoes Modena

Top Volley Latina - Vero Volley Monza

Gas Sales Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Cucine Lube Civitanova: riposo

Giornata 5

Andata 13 Novembre 2019 – Ritorno 2 Febbraio 2020

Itas Trentino - Gas Sales Piacenza

Leo Shoes Modena - Top Volley Latina

Calzedonia Verona - Cucine Lube Civitanova

Kioene Padova - Sir Safety Conad Perugia

Vero Volley Monza - Consar Ravenna

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Allianz Milano: riposo

Giornata 6

Andata 17 Novembre 2019 – Ritorno 5 Febbraio 2020

Sir Safety Conad Perugia - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Cucine Lube Civitanova - Leo Shoes Modena

Allianz Milano - Itas Trentino

Kioene Padova - Calzedonia Verona

Top Volley Latina - Consar Ravenna

Gas Sales Piacenza - Vero Volley Monza

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: riposo

Giornata 7

Andata 20 Novembre 2019 – Ritorno 9 Febbraio 2020

Itas Trentino - Kioene Padova

Allianz Milano - Leo Shoes Modena

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Top Volley Latina

Consar Ravenna - Cucine Lube Civitanova

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona

Gas Sales Piacenza - Sir Safety Conad Perugia

Vero Volley Monza: riposo

Giornata 8

Andata 24 Novembre 2019 – Ritorno 16 Febbraio 2020

Sir Safety Conad Perugia - Consar Ravenna

Leo Shoes Modena - Itas Trentino

Calzedonia Verona - Vero Volley Monza

Kioene Padova - Top Volley Latina

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Allianz Milano

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Piacenza: riposo

Giornata 9

Andata 27 Novembre 2019 – Ritorno 1 Marzo 2020

Sir Safety Conad Perugia - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Cucine Lube Civitanova - Vero Volley Monza

Allianz Milano - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Consar Ravenna - Calzedonia Verona

Top Volley Latina - Itas Trentino

Gas Sales Piacenza - Kioene Padova

Leo Shoes Modena: riposo

Giornata 10

Andata 1 Dicembre 2019 – Ritorno 8 Marzo 2020

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Calzedonia Verona - Top Volley Latina

Kioene Padova - Allianz Milano

Vero Volley Monza - Leo Shoes Modena

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Gas Sales Piacenza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Consar Ravenna

Sir Safety Conad Perugia: riposo

Giornata 11

Andata 8 Dicembre 2019 – Ritorno 15 Marzo 2020

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia

Leo Shoes Modena - Calzedonia Verona

Allianz Milano - Gas Sales Piacenza

Vero Volley Monza - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Consar Ravenna - Kioene Padova

Top Volley Latina - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Itas Trentino: riposo

Giornata 12

Andata 15 Dicembre 2019 – Ritorno 22 Marzo 2020

Sir Safety Conad Perugia - Leo Shoes Modena

Allianz Milano - Top Volley Latina

Kioene Padova - Cucine Lube Civitanova

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Itas Trentino

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Vero Volley Monza

Gas Sales Piacenza - Consar Ravenna

Calzedonia Verona: riposo

Giornata 13

Andata 22 Dicembre 2019 – Ritorno 29 Marzo 2020

Itas Trentino - Sir Safety Conad Perugia

Cucine Lube Civitanova - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Leo Shoes Modena - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Calzedonia Verona - Allianz Milano

Vero Volley Monza - Kioene Padova

Top Volley Latina - Gas Sales Piacenza

Consar Ravenna: riposo