Top Volley, il confermato Rossi: “Felice di essere ancora qui”. Poi l’appello ai tifosi

Sarà la sesta stagione con la Top Volley Latina per il confermatissimo Andrea Rossi che fa del lavoro e della dedizione le sue parole d’ordine. Centrale con 307 partite in serie A e 1.444 punti realizzati di cui 238 a muro alle spalle, sempre pronto a dare battaglia sul campo, è uno dei più costanti della Superlega e ormai una “bandiera” della squadra pontina.

“Sono molto felice di continuare la mia permanenza alla Top Volley, sarà il sesto anno di fila ed è la squadra in cui ho giocato di più in carriera, sono molto orgoglioso di questo - spiega il centrale toscano, 30 anni, alto due metri - Il mio obiettivo? Voglio continuare a giocare bene per vincere più partite possibile, considerato il livello della Superlega in testa abbiamo ben impresso l’obiettivo della salvezza perché nell’ultimo campionato abbiamo potuto vedere quanto sia difficile rimanerci nella massima serie. Questo è uno stimolo importante e spero in una crescita del tifo a Cisterna visto che già lo scorso anno s’è creato un bell’interesse nonostante la stagione iniziata fuori casa, vorrei vedere un palazzetto sempre più gremito che ci possa sostenere al massimo: è una bella struttura, molto ampia, moderna e invito tutti a venirci a vedere, ne varrà la pena”.

Andrea Rossi si unisce al confermato Ezequiel Palacios, schiacciatore dell’Argentina, poi al nuovo libero Domenico Cavaccini, allo schiacciatore tedesco Moritz Karlitzek, al centrale canadese Arthur Szwarc e all'opposto francese Jean Patry. “Ho visto che i nuovi hanno importanti qualità, sono giocatori molto fisici e con il lavoro da parte dello staff potranno regalarci belle sorprese, mentre conosco bene Cavaccini che è un gran libero, forse tra i migliori in circolazione e sono contento che sia con noi”.