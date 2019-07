Pallavolo, la Top Volley Latina presenta i documenti per l’ammissione al campionato

E’ stata presentata dalla Top Volley Latina la documentazione per l’ammissione al campionato di Superlega Credem Banca per la stagione 2019/2020, la numero 48 della sua storia per il club pontino.

Il termine scadeva ieri e, per quanto riguarda la massima serie, tutti i tredici club aventi diritto hanno presentato la documentazione. La Top Volley Latina giocherà anche quest’anno a Cisterna, unico impianto in zona capace di rispondere alle direttive di Lega sulla capienza, per questo la società ringrazia il sindaco Mauro Carturan e tutto il suo staff che ha lavorato gomito a gomito con quello della Top Volley per poter garantire che tutto rispondesse alle regole.

“L’iscrizione al campionato può sembrare un atto burocratico o qualcosa di scontato, mentre bisogna essere consapevoli che continuare a essere presenti in Superlega portandoci dietro tutta la nostra lunghissima tradizione è un passaggio molto importante per noi e lo ribadiamo con grande fierezza - spiega Gianrio Falivene, presidente della Top Volley Latina -. Abbiamo lavorato molto sul mercato con l’impegno del nostro direttore sportivo Candido Grande e con il coach Lorenzo Tubertini e tutto il resto del gruppo di lavoro, sarà poi sempre il campo a dire le cose come stanno, ma siamo certi di aver lavorato con l’obiettivo di poter cercare di dare sempre filo da torcere ai nostri avversari.

Cosa mi piacerebbe vedere nella prossima stagione? Sinceramente vorrei il palazzetto sempre più pieno ora che ne abbiamo uno degno di tale nome e che ci permette finalmente di non essere più fanalino di coda degli impianti. Sarebbe bello avere una cornice di pubblico importante che possa spingere la squadra e mi auguro che i risultati, e il grande impegno, possano creare quella giusta alchimia. Questa società e questa squadra meritano un pubblico da Superlega”.

La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A inizierà l’esame dei moduli consegnati dalle società e chiuderà il verbale entro giovedì 11 luglio consegnando poi alla Federazione Italiana Pallavolo e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni che parteciperanno al 75° Campionato Serie A Credem Banca. Oltre alla Top Volley Latina, ecco quali sono le altre formazioni che hanno presentato la documentazione: Volley Lube Civitanova, Powervolley Milano 2.0, Modena Volley Punto Zero, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Umbria Volley Perugia, You Energy Volley Piacenza, Porto Robur Costa Ravenna, Argos Volley Sora, Trentino Volley, BluVolley Verona e Callipo Sport Vibo Valentia.