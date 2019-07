Pallavolo, Candido Grande: "Il campionato si è alzato di livello”. Tutti i numeri di maglia della Top Volley

Nell’attesa della presentazione della nuova maglia, che avverrà a settembre, la Top Volley continua il suo lavoro per preparare tutti i dettagli in vista della nuova stagione di Superlega. Al volleymercato di Salsomaggiore Terme la squadra guidata da coach Lorenzo Tubertini è arrivata praticamente già fatta grazie al lavoro del direttore sportivo Candido Grande e di tutto lo staff del club. “Siamo abbastanza soddisfatti per il fatto di aver lavorato con largo anticipo per individuare i profili che facevano al caso nostro, sono state settimane intense quelle precedenti perché abbiamo concluso trattative che reputiamo interessanti anche se, come sempre, sarà il campo a dirci se avremo fatto bene o meno - spiega Candido Grande - Obiettivi? Il nostro primario resta sempre quello della salvezza, lo abbiamo visto nello scorso campionato quanto sia difficile questa Superlega e per questo motivo dobbiamo essere consapevoli che sarà molto complicato confrontarci con i top-team anche perché, considerando quello hanno fatto le altre squadre, il campionato si è alzato ulteriormente di livello”.

La società sta lavorando anche alla campagna abbonamenti con il progetto che verrà presentato ai tifosi nei prossimi giorni: ci sono già alcune richieste arrivate al club di via Don Morosini e questo è sicuramente un segnale positivo in vista del prossimo campionato di Superlega che la Top Volley giocherà al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna.

Intanto, sono stati ufficializzati i numeri di maglia per il campionato che inizierà domenica 20 ottobre con la Top Volley che ospiterà a Cisterna il Perugia di Leon, Atanasijevic e De Cecco, giusto per fare qualche nome. Potrebbe essere il primo sold-out della storia al palazzetto di via delle Province a Cisterna di Latina. Ecco i numeri di maglia, con Sottile, Rossi e Palacios che si sono tenuti stretti quelli della passata stagione.

Top Volley Latina 2019/2020

1 Milan Peslac palleggiatore

2 Arthur Szwarc centrale

3 Domenico Cavaccini libero

4 Maarten Van Garderen schiacciatore

5 Daniele Sottile palleggiatore

7 Luca Rossato schiacciatore

9 Jean Patry opposto

10 Moritz Karlitzek schiacciatore

12 Alberto Elia centrale

13 Andrea Rossi centrale

14 Samuel Onwuelo opposto

15 Andrea Rondoni libero

18 Ezequiel Palacios