Top Volley. Tubertini: “Ora entriamo nel dettaglio della preparazione tecnica"

Archiviata anche la seconda settimana di preparazione atletica è tempo di un primo bilancio per la Top Volley Latina. Il 20 ottobre ripartirà il campionato di Superlega con la formazione pontina impegnata contro Perugia nel palazzetto dello sport di Cisterna di Latina e la squadra guidata da coach Lorenzo Tubertini sta lavorando a ranghi ridotti, proprio come tutte le altre squadre di Superlega, viste le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. “La seconda settimana è stata la prima di lavoro, abbiamo introdotto degli argomenti tecnici nuovi e, in quest’ottica, i primi feedback sono già arrivati - spiega Lorenzo Tubertini, coach della Top Volley - l’attività di ricondizionamento iniziale era una parte necessaria di avvicinamento al gesto tecnico mentre ora siamo in una fase in cui si inizia a entrare sempre più nel dettaglio individualmente con il lavoro tecnico”.



Il primo allenamento congiunto, in programma giovedì 12 settembre alle 16 al palazzetto dello sport di Cisterna, è in programma contro il Sabaudia Pallavolo, formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie A3. In quell’occasione la Top Volley scenderà in campo per la prima volta in una sfida con la nuova divisa Joma, che verrà presentata a ridosso dell’inizio della stagione. “Dopo il lavoro iniziale con piscina, palestra e sabbia, ricominceremo la terza settimana con molti dati a disposizione così da poter iniziare un ciclo di lavoro analitico che continuerà fino all’arrivo dei primi giocatori che attualmente sono impegnati con le Nazionali - conclude il coach - L’allenamento congiunto servirà per dare, specie ai più giovani, dei primi riferimenti importanti così potremo capire a che livello sono visto che, in questa fase, avranno la possibilità di giocare un po’ di più”.



PROGRAMMA - Dopodomani (domenica) pomeriggio alle 19 la Top Volley sarà presente alla Festa dello sport di Pontinia con Daniele Sottile, Mimmo Cavaccini, Samuel Onwuelo e Luca Rossato con la presenza del direttore sportivo Candido Grande. Lunedì prossimo, 2 settembre, la ripresa degli allenamenti è fissata per le 9 con la seduta pesi al PalaFitness di Latina mentre nel pomeriggio tecnica al palazzetto dello sport di Cisterna dalle 15:30 alle 17:30 con l’allenamento che è aperto al pubblico così come lo sono tutti gli allenamenti pomeridiani al palasport di Cisterna. Martedì mattina di riposo poi nel pomeriggio ancora tecnica e così via fino a venerdì 6 settembre con il programma dettagliato che è pubblicato sul sito internet ufficiale del Club.