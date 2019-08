Pallavolo, la Top Volley Latina torna al lavoro: primi allenamenti e visite mediche

Torna al lavoro la Top Volley Latina in vista della stagione 2019/2020. Tra i più carichi per la ripresa il nuovo libero Domenico Cavaccini: “Non vedevo l’ora di cominciare, sono molto motivato e finalmente si riprende, per me sarà una stagione importante, voglio dare tanto alla mia nuova squadra e rilanciarmi ancora di più per dimostrare tutto il mio valore”.

Sono otto gli atleti a disposizione di coach Lorenzo Tubertini; oltre a Cavaccini, ci sono Daniele Sottile, Andrea Rossi, Alberto Elia, Samuel Onwuelo, Andrea Rondoni e Luca Rossato. Agli ordini dello staff tecnico, con il secondo e preparatore Andrea Pozzi e lo scoutman Maurizio Cibba, la Top Volley inizierà gli allenamenti alle 15 di oggi con una seduta di pesi al PalaFitness di Latina che verrà ripetuta anche giovedì 22 agosto alle 9. Domani mattina, martedì 20 agosto, alle 9 visite mediche di valutazione con i giocatori presso Stema Fisiolab, di Stemasport, nel centro sportivo dell’Aeronautica Militare con la presenza di tutto lo staff medico guidato dal medico sociale del Club, il dottor Amedeo Verri. Nel pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30 seduta di tecnica e test aerobico al palazzetto dello sport di Cisterna, poi nel corso della settimana allenamenti anche sulla sabbia dell’Air Village e nell’acqua della piscina, in entrambi i casi grazie alla disponibilità del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Latina.

Gli impegni con le Nazionali

All’appello mancano ancora gli atleti impegnati con le rispettive Nazionali: il centrale canadese Arthur Szwarc, lo schiacciatore olandese Maarten Van Garderen e quello tedesco Moritz Karlitzek arriveranno a fine settembre, mentre servirà ottobre per vedere a Latina lo schiacciatore argentino Ezequiel Palacios e l’opposto francese Jean Patry impegnati con i Campionati Europei, dal 13 al 29 settembre a Montpellier, Nantes e Parigi, in Francia, a Lubiana, in Slovenia, ad Anversa e Bruxelles, in Belgio, e ad Amsterdam, Apeldoorn e Rotterdam, nei Paesi Bassi, e con la Coppa del Mondo in programma in Giappone dall’1 al 15 ottobre.

Capitan Sottile

Il capitano Daniele Sottile sta per iniziare la sua decima stagione alla Top Volley. “Ho già scambiato due chiacchiere con i nuovi arrivati, la situazione è già molto piacevole e questo è fondamentale, sarà un piacere iniziare di nuovo la preparazione, abbiamo parlato anche con il coach e con il resto dello staff tecnico”. Poi il palleggiatore della Top Volley, sollecitato sull’argomento visto che ricade l’anniversario, ritorna alle Olimpiadi di Rio in occasione dei tre anni dalla semifinale vinta con gli Stati Uniti d’America. “Se me lo ricordo? Ma certo, sono passati tre anni ma il ricordo è ancora molto forte, una grande emozione, alla vigilia di quella che poi sarebbe stata la finalissima - riprende - La Nazionale è il sogno di tutti gli sportivi, un grande onore per me aver vestito l’Azzurro, ho cercato di mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza e la mia voglia di fare, la stessa voglia che ho ancora oggi”.