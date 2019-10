Top Volley, il ds Grande dopo l’esordio con Perugia: “Una vittoria la ciliegina sulla torta”

C’è soddisfazione in casa Top Volley dopo lo spettacolare esordio in campionato di domenica contro Perugia (finita con una vittoria degli umbri al tie break). Mentre la squadra continua il suo lavoro in vista della prossima partita, è il direttore sportivo Candido Grande a commentare il debutto di domenica al palazzetto di Cisterna.

“Cosa è mancato con Perugia? Evidentemente la vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta, forse con un pizzico di fortuna sarebbe anche arrivata. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione sul campo e tutto lo staff tecnico ha svolto un enorme lavoro, dobbiamo fargli i complimenti perché è stato bellissimo vedere il pubblico in estasi per quello che stava succedendo sul campo - spiega il ds - Stesso discorso per tutto lo staff operativo, che in queste settimane ha lavorato moltissimo, e per tutti quelli che collaborano con noi, siamo una grande famiglia. Infine volevo ringraziare tutte le autorità presenti a bordo campo, affiancate dai nostri sponsor, questo ci ha riempito di orgoglio e anzi speriamo che continuino a seguirci anche in occasione delle prossime partite: l’invito è già lanciato per la prossima partita che giocheremo in casa, a Cisterna di Latina, contro Monza”.

Nel prossimo turno la Top Volley osserverà il turno di riposo e tornerà in campo il 7 novembre a Civitanova Marche in casa della Lube (il match, previsto per il 3 novembre è stato posticipato) per poi tornare a giocare in casa, davanti al pubblico del palazzetto dello sport di Cisterna di Latina, il 10 novembre contro il Vero Volley Monza. Il calendario ha subìto altre modifiche legate all’imminente partecipazione della Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club, programmato dalla FIVB in Brasile dal 3 all’8 dicembre 2019. Anticipate (a oggi) le partite della tredicesima giornata del campionato di Civitanova e Sora e di Perugia contro Milano.

Curiosità

La partita con Perugia, la più lunga della prima giornata di Superlega, ha avuto anche un notevole successo mediatico. Sui social ha spopolato la consegna dell’assegno del premio di Lega Pallavolo alla Lucky Friends, l’associazione che si occupa di far fare sport ai ragazzi con disabilità, e che da anni collabora con la Top Volley. La “maratona” sportiva è stata commentata su Radio Rai da Manuela Collazzo che ha trasmesso in diretta dal palazzetto di Cisterna e, oltre alla trasmissione in streaming video sulla piattaforma Lega Volley Channel - Eleven Sport, la partita è stata trasmessa anche all’estero: Sportklub (Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro), Match TV (Russia), Polsat (Polonia), BTV Bulgaria, DSmart (Turchia), oltre ai principali siti mondiali di betting serviti dall’agenzia SportRadar.