Pallavolo, anche Patry si unisce al gruppo. Top Volley in amichevole con il Sabaudia

E’ a disposizione di coach Tubertini anche Jean Patry che si unisce al gruppo della Top Volley impegnata nella preparazione in vista del sempre più vicino inizio del campionato il prossimo 20 ottobre.

L’opposto francese ha raggiunto Latina senza prendersi alcuna pausa dopo la partecipazione al campionato Europeo con la Nazionale e, nelle ore successive al suo arrivo, ha già sostenuto i primi test medici: analisi del sangue e la visita osteopatica. “Sono molto felice di essere qui alla Top Volley, la Superlega è un campionato che m’intriga molto e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni” ha spiega il francese appena arrivato in Italia.

L’opposto si aggiunge agli altri due arrivi recenti: lo schiacciatore della Nazionale olandese Maarten Van Garderen e quello del team tedesco Moritz Karliztek, che avevano raggiunto Latina qualche giorno fa.

Intanto oggi pomeriggio alle 18 la Top Volley scenderà in campo per l’allenamento congiunto con il Sabaudia (A3) e sarà anche l’occasione per vedere sul campo i nuovi arrivati. Complici le svariate defezioni, nelle precedenti uscite la squadra schierata dal coach è stata praticamente sempre la stessa: Sottile in palleggio opposto a Onwuelo, schiacciatori laterali giovanissimi Rossato (2001) e il secondo libero Rondoni, al centro Rossi ed Elia con Cavaccini libero. A differenza dei precedenti test ora sono disponibili anche l’opposto Patry e gli schiacciatori Van Garderen e Karliztek. Mancano all’appello ancora Szwarc e Palacios, impegnati in Giappone (fino al 15 ottobre) per la World Cup.

L’ingresso è libero per tutti e, in contemporanea, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti direttamente al botteghino del palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina.