Pallavolo: vicino l’inizio del campionato, a Cisterna la presentazione della Top Volley

Si avvicina l’inizio del campionato per la Top Volley. Domenica 20 ottobre alle 18 la formazione allenata da coach Lorenzo Tubertini scenderà in campo al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina contro il Sir Safety Conad Perugia.

A disposizione del tecnico dopo l’impegno nella World Cup da protagonisti anche lo schiacciatore argentino Ezequiel Palacios e il centrale canadese Arthur Szwarc.

La presentazione della squadra

La presentazione ufficiale della squadra è in programma sabato pomeriggio, 19 ottobre, alle 18 nel cuore di Cisterna, in piazza XIX Marzo: saliranno sul palco tutti i giocatori, verranno presentate le maglie della nuova stagione e verranno ripercorsi i 48 anni di storia ininterrotta del Club pontino che si appresta a iniziare il suo 18esimo campionato nella massima serie di pallavolo.

L’evento verrà presentato da Alessandro Antinelli (Rai Sport) con la presenza del comico Sergio Viglianese (Zelig).

Biglietti per la gara con Perugia

Intanto sono in vendita i biglietti per la partita di domenica. Botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna, che sarà aperto solo domenica 20 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 a inizio gara.

Settore Gold numerato (dietro le panchine)

intero: 20 euro

ridotto: 15 euro (8-16 anni non compiuti)

under 8: ingresso omaggio senza posto garantito

Settore Silver non numerato (tutto il resto del palazzetto)

intero: 15 euro

ridotto: 10 euro (8-16 anni non compiuti)

under 8: ingresso omaggio senza posto garantito