Pallavolo, Top Volley: in gruppo anche i due schiacciatori Van Garderen e Karlitzek

Cresce il gruppo a disposizione coach Lorenzo Tubertini che sta guidando la preparazione della Top Volley. Entrano in gruppo anche Maarten Van Garderen sia Moritz Karlitzek.

“Sono arrivato da poco a Latina e sono già molto carico e felice di essere qui in vista del primo allenamento con i miei nuovi compagni di squadra - ha spiegato il laterale olandese reduce dall’avventura nel campionato europeo con la sua Nazionale - Obiettivi? Dobbiamo provare a fare il meglio possibile e portare sempre più gente al palazzetto”. Maarten ha raggiunto il Club pontino nella giornata di ieri, domenica 29 settembre, mentre il tedesco Moritz, anche lui impegnato con la Nazionale nella rassegna continentale, è arrivato in aereo oggi, lunedì 30 settembre, con il volo Alitalia da Francoforte delle 13:45.

A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane gli ultimi tre Nazionali ancora fuori: l’opposto Jean Patry (Francia) arriverà prima di Arthur Szwarc (Canada) ed Ezequiel Palacios (Argentina) questi ultimi impegnati in Giappone con la World Cup, evento che si concluderà il 15 ottobre, a pochi giorni dal debutto in Superlega che vedrà la Top Volley impegnata in casa (a Cisterna) il 20 ottobre contro Perugia.

Intanto nei prossimi giorni la Top Volley scenderà di nuovo in campo per un allenamento congiunto: venerdì 4 ottobre, alle 18 la compagine di coach Lorenzo Tubertini se la vedrà con il Sabaudia (A3). Il test match è a ingresso libero per tutti e, in contemporanea, si potrà sottoscrivere l’abbonamento direttamente al botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna di Latina. Dopo le sfide con Roma Volley Club di serie A3 (vinta per 3-1) e i successi per 4-0 contro Sabaudia (A3) e Massa Lubrense (B) la Top Volley ha perso 1-3 quello con Sora (Superlega).