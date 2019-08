Pallavolo femminile: Volley Terracina, Alessia Soldati la "regina della difesa" per la B2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La Volley Terracina inizia a scoprire le proprie carte e a presentare qualche volto nuovo che andrà a comporre il roster di coach Pesce per il prossimo campionato di serie B2. Il primo elemento nuovo del puzzle biancoceleste è Alessia Soldati, che andrà a ricoprire uno dei ruoli fondamentali della pallavolo moderna, il libero.

Alessia proviene dai Castelli Romani, nativa di Genzano di Roma, classe 1996, mastica pallavolo fin da quando era bambina, figlia d’arte, con papà Luciano che giocava nella Libertas Genzano, quando la formazione castellana era un’assoluta protagonista del volley maschile negli anni 70/80. Cresciuta pallavolisticamente proprio nelle due formazioni della sua città, Volley School prima e Libertas poi, Alessia nelle ultime quattro stagioni ha sempre indossato invece la maglia della vicina Sabaudia, giocando nei campionati di serie B2 e serie C, prima di approdare quest’anno nella squadra del presidente Iannarilli, dopo essere stata corteggiata già nella passata stagione, con coach Pesce che l’aveva indicata quale elemento importante per la sua squadra, ma che poi per vari motivi il matrimonio tra le parti non si concretizzò.

Ora invece le strade finalmente si incontrano e Alessia sarà la ”regina della difesa” nel sestetto biancoceleste: ”Sono davvero molto contenta di arrivare a Terracina e di lavorare con coach Pesce che mi ha voluta fortemente. E’ una nuova esperienza, in un campionato che conosco avendoci già giocato di recente. Sarà fondamentale entrare subito nel migliore dei modi nel gruppo, compagne che non conosco personalmente ma che ho affrontato in queste ultime stagioni e che mi hanno sempre fatto una buonissima impressione come squadra. Ringrazio la società, il presidente, che mi dicono essere una persona che mette molta passione in questo sport, per la fiducia riposta in me, so che ci sarà da lavorare molto, che il mister pretende molto in palestra ma che al tempo stesso ti fa crescere tanto. Desidero quanto mai ora godermi questi giorni di vacanza per poi buttarmi a capofitto in questa nuova avventura, continuando a giocare divertendomi e aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti.”

Alla nuova arrivata Alessia, il benvenuto della società.