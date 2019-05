Pallavolo femminile, impresa della Volley Terracina: è finale nei playoff promozione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE - SERIE C PLAYOFF PROMOZIONE - PARTITA DI RITORNO VOLLEY TERRACINA - ASD DUEMILA 12 ROMA = 3-0 (25-20; 25-18; 25-14)

VOLLEY TERRACINA: Pizzuti 12, De Bellis 2, Mancini 10, Carrisi 11, Furlanetto 13, Michelessi 2, Mariani 9, Scorsini, Pisacane (L1). n.e. Polverino, Massa, Terenzi, Magrin (L2). 1° all. Pesce, 2° all. Rigoni.

DUEMILA 12: Atzori 4, Bruselles 1, Cecchini A. 1, Cecchini M. 3, De Rossi C. 13, De Rossi M. 6, Mariani 7, Pettine 2, De Rossi F., Nenni, Pendenza (L1), Crisafi (L2). n.e. Artini. 1° all. Matteo, 2° all. Lanzi.

Arbitri: Messa, Dentoni. Terracina: Bv 10, Bs 4, M 4 Duemila12: Bv 3, Bs 4, M 1 Durata set: ’26, ’27, ’23.

La Volley Terracina vola in finale. E’ questo il verdetto nella gara di ritorno dei playoff promozione, dopo la netta vittoria ottenuta contro la Duemila12 Roma per 3-0 ribaltando completamente il risultato di gara1 che l’ha vista sconfitta per 3-1. Stupenda, gagliarda, con qualità e carattere la partita delle biancocelesti che hanno giocato da vera squadra, con tutte le ragazze protagoniste in positivo del match, tutte meritevoli del premio di MVP. La squadra romana di contro ha pagato molto la ricezione non proprio eccellente, messa sotto pressione e nel corso del match è andata pian piano smarrendo le proprie sicurezze, cedendo poi di schianto nel terzo set.

La partita

Equilibrio in avvio di match tra le due formazioni, dopo un primo sussulto ospite, il recupero terracinese che porta le squadre sul 5-5, ma le romane allungano con decisione portandosi sull’11-6 con la centrale Mariani protagonista. Terracina non è sciolta nelle sue giocate anche se recupera lentamente terreno, con l’affiorare di un certo nervosismo in campo tra le due squadre, vista la posta in palio, mentre il tabellone segna 14-13 per le ospiti. Tra le biancocelesti sale in cattedra Pizzuti, sia in difesa che in attacco, dando la scossa alle compagne che in poco passano in vantaggio costringendo il coach Matteo a chiamare tempo, con le sue ragazze che al rientro in campo pareggiano i conti sul 16-16. La palla inizia già a scottare per tutte le giocatrici in campo, la Mariani biancoceleste porta con due attacchi vincenti consecutivi il punteggio sul 21-17 Terracina, ma Duemila12 recupera un paio di lunghezze, le padrone di casa però dopo due difese super del libero Pisacane, allungano nuovamente e vanno poi a chiudere il set con attacco la centro di Furlanetto sul 25-20. Stesso copione del primo in avvio secondo set, parità dopo pochi scambi, 4-4 e successivo 7-7, senza che ognuna delle due formazioni riesca a prendere un leggero sopravvento. Con la regista Michelessi al servizio però le biancocelesti operano un piccolo break, andando sul punteggio di 11-8 e trovano entusiasmo nelle loro giocate, allungando con capitan Mancini e Carrisi sul 14-9. Duemila12 però non si perde d’animo e si rifà sotto, 14-12, si gioca palla su palla con il numeroso pubblico che partecipa ad ogni scambio, Terracina continua a condurre e trova il punto del 20-16 con l’ace di Furlanetto, poi Carrisi e Pizzuti la portano sul 23-16, ma è capitan Mancini a concludere il parziale sul 25-18 con attacco vincente dalla seconda linea. Meglio Terracina nelle prime battute del terzo set, 4-2 e seguente 7-4 con la ricezione ospite in difficoltà dopo i due aces consecutivi di capitan Mancini, ma è la Furlanetto al servizio a portare lontano la Volley Terracina, 14-5 e farla navigare in acque più calme. Duemila12 sembra mollare, incapace in queste fasi di costruire gioco, coach Matteo è costretta a cambiare la diagonale inserendo Bruselles e Nenni, ma Terracina oramai è padrona del campo e vola sul 17-6 vedendo la vittoria ad un passo. Il pubblico è tutto in piedi ad applaudire le sue beniamine, le romane rosicchiano qualcosa, ma le biancocelesti restano concentrate, orchestrate nelle battute finali e per tutto il match da una bravissima quanto precisa Michelessi, proiettate verso la conquista del match e della qualificazione, che arriva con l’errore al servizio delle romane che chiudono di fatto la gara sul 25-14.