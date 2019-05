Pallavolo femminile: la Volley Terracina conquista la promozione in B2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE - SERIE C

PLAYOFF PROMOZIONE – FINALE VOLLEY TERRACINA – VIRTUS VOLLEY LATINA = 3 - 0 (25-21; 25-21; 25-22)

VOLLEY TERRACINA: Pizzuti 10, De Bellis 2, Mancini 10, Carrisi 9, Furlanetto 9, Michelessi, Mariani 10, Polverino, Pisacane (L1), Magrin (L2). n.e. Pina, Massa, Terenzi. 1° all. Pesce, 2° all. Rigoni

VIRTUS LATINA: Velardi 2, Russo 8, Federici 1, Bonsanti 3, Paioletti 4, Orsi 13, Bonsanti 3, Chiappini 3, Roticiani 11, Mastruzzi (L). n.e. Farkas. 1° all. Schivo. Arbitri: Pardo, Giacomini. Terracina: Bv 5, Bs 5, M 5 V.Latina: Bv 4, Bs 9, M 5 Durata set: ’23, ’27, ’30.

La Volley Terracina conquista la promozione in serie B2 dopo aver sconfitto nel derby fratricida la Virtus Latina per 3-0, al termine di una partita condotta avanti dall’inizio alla fine, dove solamente il terzo set, ha regalato qualche suspence in più. Brave davvero le ragazze di coach Pesce che hanno saputo approcciare al meglio il match e con una determinazione pazzesca portare a casa una vittoria strameritata al termina di una stagione massacrante. Tutte si sono rese protagoniste in positivo di questa cavalcata, ma una menzione particolare quest’oggi vogliamo farla per la giovanissima palleggiatrice biancoceleste Sara Michelessi, classe 2004, che con glacialità e lucidità uniche, ha saputo giostrare al meglio il gioco della sua squadra, servendo al meglio le sue attaccanti per centrare la tanto attesa promozione.

Partenza decisa della Volley Terracina che prima parte sotto poi accelera e si porta avanti con determinazione per 12-7, grazie a Mariani e capitan Mancini che mettono in difficoltò la difesa della Virtus. Negli scambi seguenti Latina prova a recuperare ma Terracina resiste e continua a mantenere un buon vantaggio, con Pizzuti e Furlanetto che mettono palla a terra nei momenti importanti. Il finale di set è solo scandito dal cambio palla che vede le biancocelesti arrivare al 25-21 con attacco finale di Furlanetto al centro. Nel secondo set, come in precedenza partenza migliore del Latina, ma Terracina prima recupera e poi sorpassa le avversarie, portandosi sul 6-4 con doppio attacco di Mancini. Latina tenta il recupero, tenuta in piedi dalla sola Orsi, ma le ragazze di coach Pesce provano l’allungo andando sul 13-9 prima e poi sul successivo 19-16. Latina arriva a meno due lunghezze sempre per merito della Orsi che con un attacco e un ace riporta sotto le sue compagne, la palla inizia a scottare, si va verso le fasi finali, Terracina resiste e con l’attacco finale della Pizzuti, con successivo svarione in difesa di Latina, la Volley Terracina conquista anche il secondo parziale con lo stesso punteggio del primo, 25-21. Nel terzo set Latina prova a mettere tutto e parte bene, 6-2, ma in un copione fotocopia, Terracina prima impatta e poi sorpassa nuovamente le ragazze di Latina, 8-7, ma in un batti e ribatti continuo c’è il controsorpasso Latina sul 13-11. Momento importante del set, sale la tensione in campo, gli allenatori chiamano i loro primi timeout per dare le loro disposizioni alle ragazze, il tabellone segna 16-16, Terracina opera un break e va a più due, Latina pareggia sul 21-21, Terracina trova il vantaggio giusto con la Carrisi a muro e con il mano e fuori finale della Pizzuti, Terracina trova il 25-22 che vale la promozione in serie B2.